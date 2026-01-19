Mạng di động FPT trao xe VinFast VF3 cho khách hàng

Đời sống công nghệ

Với định hướng phát triển bền vững, lấy công nghệ làm nền tảng và con người làm trung tâm, Mạng di động FPT kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kết nối, đồng thời đóng góp tích cực cho xã hội trong những năm tới.

Mạng di động FPT vừa tổ chức sự kiện 2 năm thành lập.
Nhân kỷ niệm 2 năm ra mắt (11-1-2024 – 11-1-2026), Mạng di động FPT tổ chức sự kiện mừng sinh nhật vào ngày 17-1 với nhiều hoạt động dành cho khách hàng. Sau hai năm gia nhập thị trường, nhà mạng từng bước định hình hướng phát triển trẻ trung, năng động, tập trung vào trải nghiệm khách hàng và chuyển đổi số; cung cấp dịch vụ di động chất lượng, linh hoạt, dễ tiếp cận, phù hợp nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Định vị là nhà mạng dành cho giới trẻ và người dùng yêu công nghệ, Mạng di động FPT phát triển hệ sinh thái gói cước đa dạng, đáp ứng nhu cầu kết nối, giải trí và làm việc trong thời đại số. Các gói data dung lượng lớn, đường truyền ổn định giúp người dùng truy cập mạng xã hội, xem video, nghe nhạc, chơi game thuận tiện.

11-7.JPG

Định hướng lấy công nghệ làm nền tảng còn thể hiện qua việc tiên phong triển khai quy trình kích hoạt SIM chính chủ bằng xác thực danh tính qua tài khoản định danh điện tử quốc gia VNeID, góp phần chuẩn hóa thông tin thuê bao và mang đến trải nghiệm hòa mạng an toàn, minh bạch. Hiện nay, nhà mạng cung cấp đa dạng gói nghe gọi và data theo ngày, tháng cùng các gói tích hợp; khách hàng có thể đăng ký, kích hoạt và quản lý dịch vụ qua hệ thống FPT Shop trên toàn quốc và các kênh trực tuyến.

5-24.jpg

Dịp này, Mạng di động FPT triển khai chương trình tri ân “X2 Trao gửi yêu thương – Rinh liền xe VinFast VF3” dành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Khách hàng Từ Thị Thương là người may mắn trúng giải đặc biệt với phần thưởng 1 xe ô tô VinFast VF3. Cùng ngày, nhà mạng tổ chức hoạt động thiện nguyện tại lớp học tình thương Chùa Kỳ Quang 2, mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn các hoạt động vui chơi, biểu diễn và vẽ tranh.

KIM THANH

