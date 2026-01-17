Schneider Electric và Petrosetco Distribution hợp tác cung cấp giải pháp hạ tầng số

Tập đoàn Schneider Electric đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới phân phối, cung cấp giải pháp hạ tầng số trọn gói cho doanh nghiệp Việt.

Đại diện Schneider Electric và Petrosetco Distribution ký kết hợp tác

Theo thỏa thuận, PSD sẽ trở thành nhà phân phối chính thức toàn bộ danh mục sản phẩm và dịch vụ Bảo vệ nguồn điện liên tục (Secure Power) của Schneider Electric tại Việt Nam, bao gồm bốn nhóm sản phẩm và giải pháp lớn: Nguồn liên tục: Bộ lưu điện (UPS) và thiết bị phân phối điện thông minh. Hạ tầng vật lý: Tủ Rack và phụ kiện. Điều hòa chính xác: INROW, CRAC, CRAH. Giám sát và phần mềm (hạ tầng số): EcoStruxure IT và các dịch vụ quản lý hạ tầng CNTT.

Schneider Electric chia sẻ về sản phẩm và giải pháp APC

Ông Đặng Nguyễn Ngữ, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ: “Sự hợp tác giữa Schneider Electric và PSD là một bước đi chiến lược nhằm mở rộng mạng lưới phân phối giải pháp hạ tầng công nghệ trọn gói cho doanh nghiệp Việt. Thay vì chỉ cung cấp thiết bị rời rạc, Schneider Electric muốn cùng PSD hướng đến một hệ sinh thái giải pháp đồng bộ, bao gồm nguồn điện liên tục, hạ tầng vật lý, làm mát, giám sát, tiểu trung tâm dữ liệu (Micro Data Center) và nền tảng EcoStruxure IT nhằm giúp doanh nghiệp đảm bảo tính liên tục, tối ưu năng lượng và nâng cao hiệu quả vận hành trong bối cảnh hạ tầng số ngày càng phức tạp.

Khách mời trải nghiệm khu vực trưng bày giải pháp tại sự kiện

Với vị thế là đối tác công nghệ năng lượng, Schneider Electric cam kết đồng hành cùng PSD bằng năng lực công nghệ, kinh nghiệm toàn cầu và sự hỗ trợ toàn diện, từ đào tạo, tài liệu đến các hoạt động marketing và dịch vụ sau bán hàng. Với các giải pháp được xây dựng trên nền tảng EcoStruxure, mục tiêu hướng đến là giúp các doanh nghiệp xây dựng, vận hành, quản lý hạ tầng năng lượng và CNTT một cách thông minh, tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí PSD cho hay: “Với hệ thống phân phối trải dài khắp 34 tỉnh thành, đội ngũ am hiểu thị trường - không chỉ bán hàng mà đóng vai trò chuyên gia tư vấn giải pháp, kết hợp với thế mạnh công nghệ của Schneider Electric, PSD sẵn sàng cung cấp những hệ sinh thái giải pháp hoàn chỉnh, giúp doanh nghiệp quản trị tập trung và hiệu quả hơn, số hóa và xanh hóa toàn diện”.

