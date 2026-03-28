LHQ lập lực lượng đặc nhiệm bảo vệ thương mại qua eo biển Hormuz

Ngày 27-3, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres thông báo, Tổng Thư ký LHQ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan nhằm đảm bảo việc vận chuyển phân bón qua eo biển Hormuz.

Vị trí đắc địa của Eo biển Hormuz. Ảnh: Getty Images

Người phát ngôn Stephane Dujarric nhấn mạnh: “Những gián đoạn trong hoạt động thương mại hàng hải qua eo biển Hormuz có thể tạo ra những tác động lan rộng, ảnh hưởng đến nhu cầu nhân đạo và sản xuất nông nghiệp trong những tháng tới. Hành động ngay lập tức là điều cần thiết để giảm thiểu những hậu quả này”.

Lực lượng đặc nhiệm có nhiệm vụ xây dựng và đề xuất các cơ chế kỹ thuật nhằm “tạo thuận lợi cho thương mại phân bón, bao gồm cả việc vận chuyển các nguyên liệu thô liên quan” qua eo biển. Nhóm này bao gồm đại diện từ nhiều cơ quan quốc tế và sẽ làm việc trong sự tham vấn chặt chẽ với các quốc gia thành viên LHQ có liên quan.

Binh sĩ Iran tuần tra eo biển Hormuz ở miền nam Iran những năm trước đây. Ảnh: Xinhua

Theo ông Dujarric, Tổng Thư ký LHQ Guterres đã có các cuộc điện đàm trong những ngày gần đây với đại diện của Iran, Mỹ, Pakistan, Ai Cập và Bahrain. Ông cũng dẫn kinh nghiệm từ thỏa thuận cho phép ngũ cốc Ukraine quá cảnh qua Biển Đen trong hơn một năm sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, như một hình mẫu tham chiếu cho cơ chế mới.

Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm diễn ra vào thời điểm mùa vụ gieo trồng - vốn đòi hỏi lượng lớn phân bón sắp bắt đầu tại nhiều vùng nông nghiệp trọng điểm trên thế giới. Theo Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO), có tới 30% lượng phân bón thương mại quốc tế được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Nhà kinh tế trưởng của FAO, ông Maximo Torero, cảnh báo kịch bản phong tỏa eo biển Hormuz kéo dài 3 tháng sẽ tác động đến toàn bộ nông dân trên thế giới, kéo theo sự sụt giảm sản lượng lúa mì, gạo và ngô.

HẠNH CHI