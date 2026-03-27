Hơn 350 tàu chờ Iran cho phép qua eo biển Hormuz

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran ngày 26-3 đưa tin hiện có hơn 350 tàu đang chờ sự cho phép của Tehran để di chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo Fars, các tàu này đã được lệnh ngắt nguồn hệ thống và giữ nguyên vị trí. Trong số đó có 25 siêu tàu chở dầu, 200 tàu chở dầu, 70 tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khí nén (CNG).

Fars cho biết, nếu không có sự chấp thuận của Iran, các tàu trên không thể tiếp tục hành trình, cũng như không thể cập cảng trong khu vực, do tuyến hàng hải này hiện nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Iran.

Tehran khẳng định vẫn đóng cửa eo biển Hormuz đối với Mỹ, Israel và các đồng minh.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 24-3, Tư lệnh Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển Hormuz đều phải phối hợp đầy đủ với các cơ quan quản lý hàng hải của Iran.

