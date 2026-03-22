Iran nêu điều kiện cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Theo hãng thông tấn Mehr, Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả tàu thuyền với điều kiện phải phối hợp trước về các biện pháp an ninh với Tehran.

Tàu chở dầu qua eo biển Hormuz vào ngày 11-3-2026. Ảnh: VCG

Đại diện nước này tại Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), ông Ali Mousavi nhấn mạnh, quy định sẽ không áp dụng cho tàu bè của các quốc gia đang có đối đầu trực tiếp với Iran. Hiện Iran sẵn sàng hợp tác với IMO và các quốc gia khác để tăng cường an toàn hàng hải cũng như bảo vệ thủy thủ đoàn.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa hoàn toàn trong vòng 48 giờ.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông trong nước, Ngoại trưởng Nga, ông Sergey Lavrov cho rằng, Mỹ đang theo đuổi chiến lược duy trì ưu thế tuyệt đối thông qua việc ưu tiên lợi ích kinh tế riêng biệt.

