Xã Thường Tân, TPHCM: Lan tỏa nghĩa tình với người có công

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thường Tân đã tổ chức họp mặt tri ân và nhiều hoạt động thiết thực chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Tân trao quà cho các gia đình chính sách

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo địa phương cùng gần 200 đại biểu đã dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Tân khẳng định, chăm lo người có công vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý của dân tộc. Địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đồng thời huy động nhiều nguồn lực xã hội để nâng cao đời sống các gia đình chính sách.

Lãnh đạo xã Thường Tân trao quà tri ân các gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7

Dịp này, xã tuyên dương 10 cá nhân đạt danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu” và 10 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình cách mạng gương mẫu”, ghi nhận những tập thể, cá nhân tiêu biểu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Đại diện gia đình chính sách ông Nguyễn Văn Tâm (ấp Tân Tịch), bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, xem đó là nguồn động viên để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống trách nhiệm, góp sức xây dựng quê hương.

Nhân dịp này, xã Thường Tân thành lập 5 đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trên địa bàn. Địa phương đã trao quà bằng tiền mặt của TPHCM với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng; đồng thời trích ngân sách xã trao quà trị giá 42,5 triệu đồng. Cùng với đó, xã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 45 triệu đồng, góp phần tạo thêm nguồn lực chăm lo người có công, tiếp tục lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong cộng đồng.

Xã Thường Tân tuyên dương các cá nhân đạt danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu” và các gia đình đạt danh hiệu “Gia đình cách mạng gương mẫu”

Hưởng ứng đợt cao điểm “Uống nước nhớ nguồn”, Đoàn Thanh niên xã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà 25 gia đình chính sách; thực hiện chương trình “Bữa cơm tri ân”; tổ chức hành trình “Câu chuyện thời hoa lửa”, dâng hương và thắp nến tri ân tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ.

Theo chị Huỳnh Tâm Như, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thường Tân, những hoạt động tri ân không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho đoàn viên, thanh niên.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Thường Tân tiếp tục lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần vun đắp nghĩa tình và trách nhiệm của cộng đồng đối với người có công.

VĂN SƠN