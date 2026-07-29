Xã Bàu Bàng, TPHCM: Quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy

Xây dựng xã không ma túy không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự mà còn là nền tảng tạo dựng môi trường sống an toàn, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, xã Bàu Bàng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm từng bước xây dựng địa bàn an toàn, không có ma túy.

Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Bàng, Trưởng Ban Chỉ đạo 26 xây dựng xã không ma túy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 10-NQ/ĐU về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng xã Bàu Bàng không ma túy

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Xác định phòng ngừa là giải pháp căn cơ, xã Bàu Bàng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã không ma túy, thành lập 7 tổ công tác tại bảy ấp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đoàn thể , gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Lực lượng Công an xã tăng cường bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và xử lý các nguy cơ phát sinh ngay từ cơ sở.

Song song với công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và các đối tượng có nguy cơ vi phạm, Công an xã thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhà trọ, cơ sở lưu trú và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn. Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì hàng ngày nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tổ chức 247 lượt tuần tra, kiểm tra 89 cơ sở kinh doanh, nhà trọ; phát hiện, xử phạt 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 13 vụ 64 bị can về hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đảng uỷ xã Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết xây dựng xã không ma tuý

Theo Trung tá Lại Phú Cường, Trưởng Công an xã Bàu Bàng, để xây dựng địa bàn không ma túy, lực lượng Công an không chỉ tập trung đấu tranh với tội phạm mà còn chú trọng công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa. “Chúng tôi thường xuyên rà soát địa bàn, quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ, đồng thời phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại của ma túy, chủ động tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Khi người dân đồng hành cùng lực lượng công an thì hiệu quả phòng, chống ma túy sẽ bền vững hơn”, Trung tá Lại Phú Cường chia sẻ.

Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp và khu nhà trọ; duy trì mô hình “Nhà trọ không ma túy”, phát huy vai trò của chủ nhà trọ, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, địa phương đã tổ chức 129 buổi tuyên truyền với 11.039 lượt người tham gia.

Huy động sức mạnh toàn dân

Xây dựng xã không ma túy là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Trên cơ sở kế hoạch của TPHCM, xã Bàu Bàng đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, phát huy vai trò của lực lượng Công an, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, quản lý địa bàn và giáo dục người có nguy cơ vi phạm.

Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Địa phương xác định kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh, giữa tuyên truyền với quản lý địa bàn, trong đó mỗi người dân là một chủ thể tích cực tham gia phòng, chống ma túy. Hiện toàn xã có 7 mô hình tự quản, 179 nhà trọ tham gia mô hình “Nhà trọ không ma túy”, 7 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tham gia công tác tuyên truyền và quản lý địa bàn.

Công an xã Bàu Bàng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, test ma tuý trên địa bàn

Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Bàng, Trưởng Ban Chỉ đạo 26 xây dựng xã không ma túy, cho biết xây dựng địa bàn không ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn để phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, mỗi đoàn thể phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động và mỗi người dân là một chủ thể tích cực trong phòng, chống ma túy.

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng xã không ma túy; duy trì các mô hình phòng ngừa hiệu quả; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý địa bàn; huy động doanh nghiệp, chủ nhà trọ và nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước xây dựng các khu dân cư, cơ quan, trường học, doanh nghiệp an toàn, không có ma túy, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

VĂN SƠN