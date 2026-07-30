Sức sống cơ sở

Ấm áp buổi họp mặt cựu nữ tù chính trị Côn Đảo

SGGPO

Ngày 30-7, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (phường Xuân Hòa, TPHCM), Ban liên lạc Cựu nữ tù Chính trị và tù binh TPHCM tổ chức họp mặt cựu nữ tù chính trị Côn Đảo.

Tại buổi họp mặt, bà Lê Tú Cẩm, cựu nữ tù chính trị Côn Đảo, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM, ôn lại những năm tháng đấu tranh kiên cường của các cựu nữ tù.

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Bà Lê Tú Cẩm chia sẻ tại buổi họp mặt

Bà Lê Tú Cẩm chia sẻ, chính từ chốn địa ngục trần gian lại là "trường học cách mạng", giúp người tù chính trị giữ vững niềm tin, tinh thần lạc quan để đi đến ngày chiến thắng. Ký ức đẹp đẽ ấy cũng là những bài học giá trị về lý tưởng cách mạng sẽ được gìn giữ, trao truyền truyền cho thế hệ mai sau.

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Bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM, chia sẻ tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, các cựu nữ tù chính trị cùng đọc thơ, hát những ca khúc cách mạng và chia sẻ với nhau những câu chuyện về cuộc sống hiện tại.

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Các cô, các dì là thanh viên cựu nữ tù chính trị Côn Đảo tham dự buổi họp mặt

Cùng tham dự buổi họp mặt, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, xúc động bày tỏ: “Được gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện của các cô, các dì, chúng con càng thêm hiểu và trân trọng những hy sinh, cống hiến của thế hệ đi trước. Bằng những việc làm thiết thực, thế hệ trẻ hôm nay nguyện góp sức xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình”.

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Từ khóa

TPHCM Cựu nữ tù chính trị Côn Đảo Ban liên lạc Cựu nữ tù Chính trị và tù binh TPHCM Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM

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