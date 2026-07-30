Phường Gia Định ra mắt điểm cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn

Ngày 30-7, Ủy ban MTTQ phường Gia Định phối hợp cùng Hội Nông dân TPHCM tổ chức Ngày hội "Đoàn kết kiến tạo sống xanh – Trọn vẹn nghĩa tình Gia Định" và ra mắt “Điểm cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn”.

Theo bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Gia Định, ngày hội "Đoàn kết kiến tạo sống xanh – Trọn vẹn nghĩa tình Gia Định" là hoạt động nhằm phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa tinh thần sống xanh, tiêu dùng bền vững, đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ phường Gia Định phối hợp cùng Hội Nông dân TPHCM và ra mắt “Điểm cung ứng nông sản an toàn” tại địa chỉ 76-78 Hoàng Hoa Thám. Đây hoạt động nhằm tăng cường sự kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị đồng hành trong việc đưa nông sản sạch, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đến gần hơn với người tiêu dùng trên địa bàn; góp phần xây dựng cộng đồng phát triển xanh, bền vững.

Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Hội Nông dân TP (thứ hai bên trái) và bà Triệu Lệ Khánh - Bí thư Đảng ủy phường Gia Định tham quan “Điểm cung ứng nông sản- thực phẩm an toàn” tại lễ ra mắt. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Dịp này, Hội Nông dân thành phố đã ký kết chương trình phố hợp với Ủy ban MTTQ phường Gia Định nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình an sinh xã hội, thúc đẩy tiêu dùng xanh và thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, yếu thế trên địa bàn phường Gia Định được nhận quà tại ngày hội. Ảnh: Hội Nông dân TPHCM cung cấp

Trong lễ ra mắt, Chi hội Nông dân tỷ phú TPHCM đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của phường Gia Định 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố cũng trao tặng 50 phần quà nông sản đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, yếu thế.

ĐỨC TRUNG