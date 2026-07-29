Chung sức giữ địa bàn sạch ma túy

Qua đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn tại TPHCM (từ ngày 15-5 đến ngày 30-6-2026), nhiều vụ án ma túy được phát hiện. Sau đợt cao điểm, các giải pháp quản lý địa bàn, phòng ngừa tội phạm từ khu dân cư vẫn tiếp tục được duy trì, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy.

Án lớn được phá từ kiểm tra hành chính

Một cuộc kiểm tra đột xuất tại căn nhà trên đường 3 Tháng 2 đã giúp Công an phường Hòa Hưng phát hiện gần 1.800 đầu thuốc lá điện tử chứa chất ma túy Etomidate. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hay tại phường Tân Sơn Nhất, từ một trường hợp dương tính với ma túy được phát hiện trong quá trình kiểm tra nhà cho thuê trên đường Nguyễn Thái Bình, Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM bắt giữ 31 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phường Tân Sơn Nhất thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

﻿ẢNH: NGUYỄN TÂN

Đây là những kết quả nổi bật của đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn. Qua triển khai, nhiều đầu mối tội phạm được phát hiện từ công tác kiểm tra hành chính, rà soát cư trú và quản lý địa bàn. Cơ quan công an sau đó mở rộng điều tra, bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh.

Chẳng hạn, tại phường Khánh Hội, từ việc phát hiện một đối tượng dương tính với chất ma túy (cần sa) trong đợt kiểm tra hành chính, Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM mở rộng điều tra, triệt phá đường dây trồng, sản xuất, mua bán cần sa tại TPHCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Tây Ninh. Lực lượng chức năng bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ khoảng 800 cây cần sa tươi, hơn 146kg cần sa khô cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Khánh Hội, trong đợt cao điểm 45 ngày, đơn vị kiểm tra 152 nhà trọ, 7 cơ sở lưu trú; phát hiện 28 vụ với 89 đối tượng liên quan đến ma túy, khởi tố 2 vụ án và chuyển nhiều vụ việc cho đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra. Có thể thấy, việc bám sát địa bàn, quản lý cư trú và chủ động mở rộng điều tra đã giúp lực lượng chức năng triệt phá các đường dây ma túy lớn từ những đầu mối nhỏ phát hiện ở cơ sở.

Giữ vững trật tự địa bàn

Bên cạnh sự chủ động của lực lượng công an, việc huy động người dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin tội phạm cũng đang trở thành một mắt xích quan trọng trong phòng, chống ma túy ở cơ sở. Để mở rộng kênh tiếp nhận tin báo từ cộng đồng, nhiều địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng SOS An ninh trật tự TPHCM.

Ngày 25-7, trên đường số 6 (phường Linh Xuân), cán bộ Công an phường Linh Xuân cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đi từng hộ dân hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự TPHCM, đồng thời tuyên truyền người dân chủ động bày tỏ các dấu hiệu nghi vấn. “Có ứng dụng SOS An ninh trật tự TPHCM, chúng tôi yên tâm hơn vì có thêm một kênh để báo tin khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong khu dân cư”, ông Hoàng Anh Vũ, ngụ đường số 6, phường Linh Xuân.

Còn tại phường Tân Sơn Nhất, trong thời gian cao điểm, lực lượng cảnh sát khu vực đã hướng dẫn gần 600 người dân cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự TPHCM. Cùng với đó, các nền tảng số như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNeID và hệ thống camera an ninh tiếp tục được khai thác phục vụ công tác quản lý địa bàn. Trong khi đó, xã Bình Chánh tiếp tục duy trì công tác kiểm tra cư trú, quản lý người thuê trọ và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân Nguyễn Thị Bé Hai thông tin, địa phương xác định duy trì kết quả sau đợt cao điểm là nhiệm vụ thường xuyên, hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy vào năm 2028. Thời gian tới, địa phương tiếp tục quản lý chặt người nghiện, tăng cường kiểm tra nhà trọ, cơ sở lưu trú và phát huy vai trò của người dân trong phòng, chống ma túy.

THU HƯỜNG - NGUYỄN TÂN