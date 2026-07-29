Phường Rạch Dừa phát huy hiệu quả “Giờ làm việc thứ Chín”

Chiều 29-7, tại phiên họp thường kỳ tháng 7, UBND phường Rạch Dừa (TPHCM) đánh giá, mô hình “Giờ làm việc thứ Chín” phát huy hiệu quả, đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.

Mô hình được UBND phường Rạch Dừa triển khai từ tháng 10-2025. Theo đó, chiều thứ Năm hàng tuần, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đến 18 giờ.

Qua đó, đến nay Trung tâm tiếp nhận thêm được 136 hồ sơ và hướng dẫn 317 lượt công dân thực hiện thủ tục hành chính.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Dừa vào "Giờ thứ Chín"

Từ ngày 11-7, phường cũng bố trí làm việc vào sáng thứ Bảy và đến nay, phường tiếp nhận 22 hồ sơ, hướng dẫn 75 lượt công dân, tổ chức.

Với kết quả đạt được, địa phương sẽ phát huy hiệu quả mô hình này và đẩy mạnh tuyên truyền để nhiều người biết và thực hiện các thủ tục hành chính ngoài giờ được thuận lợi hơn.

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TRÚC GIANG - AN NHIÊN