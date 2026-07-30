Xã Xuyên Mộc: 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn

Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ, xã Xuyên Mộc (TPHCM) tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Ngày 30-7, UBND xã Xuyên Mộc tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 2.676 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 98,21%, vượt chỉ tiêu đề ra; 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến và chứng thực điện tử đều đạt 100%, tỷ lệ tái sử dụng hồ sơ đạt 57%, vượt kế hoạch.

Lãnh đạo xã Xuyên Mộc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số

Bên cạnh đó, xã Xuyên Mộc đã công khai 363 thủ tục hành chính thuộc 69 lĩnh vực bằng hình thức niêm yết và mã QR, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, phát triển công dân số và xây dựng chính quyền số theo lộ trình.

Hội nghị xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, tăng cường tái sử dụng dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và phát huy hiệu quả các mô hình chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dịp này, UBND xã Xuyên Mộc tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06.

TRÚC GIANG