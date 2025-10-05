Liên tiếp tai nạn trên Quốc lộ 13: Một người tử vong, ba người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, ba phụ nữ điều khiển hai xe máy lưu thông trên Quốc lộ 13, khi đến đoạn qua phường Chánh Hiệp thì xảy ra va chạm, khiến cả ba ngã xuống đường, bị thương nhẹ.
Ngay sau đó, cách hiện trường vụ va chạm đầu tiên khoảng 5m, một người đàn ông tên Nguyễn Văn H. (SN 1991, quê Đăk Lăk) điều khiển xe máy đã va chạm với ô tô khách và tử vong tại chỗ.
Tại hiện trường, hai xe máy trong vụ va chạm đầu tiên nằm trong làn đường xe máy, còn xe máy của nạn nhân Nguyễn Văn H. nằm trong làn ô tô. Cả ba xe máy bị hư hỏng nhẹ, riêng xe khách bị trầy xước phần đầu.
Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, khiến giao thông qua khu vực Quốc lộ 13 bị ùn ứ kéo dài.
Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.