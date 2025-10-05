Pháp luật

An ninh - trật tự

Liên tiếp tai nạn trên Quốc lộ 13: Một người tử vong, ba người bị thương

SGGP

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trên Quốc lộ 13 (phường Chánh Hiệp) khiến một người tử vong, ba người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, ba phụ nữ điều khiển hai xe máy lưu thông trên Quốc lộ 13, khi đến đoạn qua phường Chánh Hiệp thì xảy ra va chạm, khiến cả ba ngã xuống đường, bị thương nhẹ.

PHONG TOA HIỆN TRƯỜNG.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Ngay sau đó, cách hiện trường vụ va chạm đầu tiên khoảng 5m, một người đàn ông tên Nguyễn Văn H. (SN 1991, quê Đăk Lăk) điều khiển xe máy đã va chạm với ô tô khách và tử vong tại chỗ.

HIEN TRUONG.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 5-10

Tại hiện trường, hai xe máy trong vụ va chạm đầu tiên nằm trong làn đường xe máy, còn xe máy của nạn nhân Nguyễn Văn H. nằm trong làn ô tô. Cả ba xe máy bị hư hỏng nhẹ, riêng xe khách bị trầy xước phần đầu.

phong toa 2.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, khiến giao thông qua khu vực Quốc lộ 13 bị ùn ứ kéo dài.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

VĂN CHÂU

Từ khóa

tông xe liên hoàn tai nạn giao thông tai nạn liên hoàn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn