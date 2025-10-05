Liên tiếp tai nạn trên Quốc lộ 13: Một người tử vong, ba người bị thương

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trên Quốc lộ 13 (phường Chánh Hiệp) khiến một người tử vong, ba người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, ba phụ nữ điều khiển hai xe máy lưu thông trên Quốc lộ 13, khi đến đoạn qua phường Chánh Hiệp thì xảy ra va chạm, khiến cả ba ngã xuống đường, bị thương nhẹ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Ngay sau đó, cách hiện trường vụ va chạm đầu tiên khoảng 5m, một người đàn ông tên Nguyễn Văn H. (SN 1991, quê Đăk Lăk) điều khiển xe máy đã va chạm với ô tô khách và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 5-10

Tại hiện trường, hai xe máy trong vụ va chạm đầu tiên nằm trong làn đường xe máy, còn xe máy của nạn nhân Nguyễn Văn H. nằm trong làn ô tô. Cả ba xe máy bị hư hỏng nhẹ, riêng xe khách bị trầy xước phần đầu.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, khiến giao thông qua khu vực Quốc lộ 13 bị ùn ứ kéo dài.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

VĂN CHÂU