Cần Thơ phấn đấu hoàn thành hơn 3.300 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Chiều 4-6, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan rà soát tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn.

Nhà ở xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ

Báo cáo từ Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2030, TP Cần Thơ được giao hoàn thành 16.900 căn NOXH, riêng năm 2026 phải hoàn thành 3.000 căn. Tính đến tháng 5-2026, lũy kế kết quả thực hiện trên địa bàn thành phố đạt 3.813 căn/16.900 căn, tương đương khoảng 22,5% chỉ tiêu đến năm 2030.

Trong năm 2026, thành phố phấn đấu hoàn thành khoảng 3.344 căn NOXH. Trong đó, có 1.024 căn hộ năm 2025 chuyển sang; 2.320 căn hộ dự kiến khởi công hoàn thành 2026; dự kiến hoàn thành 784 căn nhà ở lực lượng vũ trang.

Hiện Cần Thơ đang quản lý 21 dự án NOXH thuộc nhiều nhóm khác nhau. Cụ thể, 4 dự án trên quỹ đất công với tổng quy mô khoảng 3.580 căn đã được công bố thông tin để lựa chọn nhà đầu tư; 2 dự án do doanh nghiệp đề xuất trên quỹ đất của nhà đầu tư với quy mô hơn 3.000 căn đang được xem xét, thẩm định.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai các dự án NOXH vẫn còn các khó khăn như: một số dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã khởi công nhưng tiến độ thực hiện chậm; một số dự án nhà ở còn vướng mắc trong công tác rà soát pháp lý, thủ tục giao đất, gia hạn thời gian thực hiện dự án hoặc liên quan đến các kết luận thanh tra, kiểm tra…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chủ trì buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi chặt chẽ, làm việc với nhà đầu tư về tiến độ thực hiện, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt chỉ tiêu 3.000 căn NOXH theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, các dự án NOXH hiện đã có quỹ đất sạch, không vướng giải phóng mặt bằng, do vậy yêu cầu các sở, ngành tăng cường sự phối hợp xử lý nhanh, dứt điểm các thủ tục pháp lý còn tồn đọng. Đặc biệt, cần phân loại các dự án không triển khai từ khi có chủ trương để xác định nguyên nhân, vướng mắc và khả năng tiếp tục của nhà đầu tư. Hàng quý báo cáo tiến độ triển khai dự án NOXH theo từng nhóm (đã chấp thuận chủ trương, đang triển khai, chậm triển khai) để có hướng tháo gỡ, xử lý kịp thời.

TUẤN QUANG