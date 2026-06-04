Nắng nóng kéo dài đến ngày 9-6

Chiều 4-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật thông tin, nắng nóng tiếp tục duy trì ở nhiều khu vực trong những ngày tới.

Nắng nóng vẫn tiếp diễn tại Hà Nội, nền nhiệt cao. Ảnh: PHÚC HẬU

Ngày 5-6, Bắc bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đến ngày 6-6, nắng nóng gia tăng ở trung du và đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cùng thời điểm, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định ngày 7-6, trung du và đồng bằng Bắc bộ vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ ngày 8-6, nắng nóng ở Bắc bộ có xu hướng dịu dần. Khu vực Trung bộ nhiều khả năng giảm nắng nóng từ ngày 9-6.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Cùng với tình trạng nắng nóng ban ngày, do hiệu ứng dông nhiệt và đối lưu, từ tối 4-6 đến sáng 5-6, Bắc bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 130mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ tối 4-6 đến ngày 5-6, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Cập nhật dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới chiều 4-6. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cơ quan khí tượng cũng thông tin, trên biển, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 4-6, tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ tối 4-6 đến chiều 6-6, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với xu thế thoát ra ngoài Biển Đông về phía vùng biển ở phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần thành vùng áp thấp trong 2-3 ngày tới.

PHÚC HẬU