Xã hội

Quảng Ngãi: Quy tập 16 hài cốt liệt sĩ

SGGPO

Chiều 4-6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ đón Đội K53, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Vương quốc Campuchia về nước.

Theo báo cáo, trong mùa khô 2025 - 2026, Đội K53 đã khảo sát, xác minh, xử lý 600 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm tại 19 huyện thuộc 3 tỉnh của Lào và 6 huyện thuộc tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Kết quả đã tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Lào 10 hài cốt liệt sĩ, tại Campuchia 6 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

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Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: VÂN TUYỀN

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Đội K53 trong hành trình tìm kiếm đồng đội; đồng thời yêu cầu Đội K53 nhanh chóng ổn định tổ chức, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy tặng bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: VÂN TUYỀN

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho 8 tập thể, 14 cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, phối hợp và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia mùa khô 2025 - 2026...

HỮU PHÚC

Từ khóa

K53 Y Ngọc Ratanakiri (tỉnh) Nam Lào Mùa khô UBND Tỉnh tìm kiếm liệt sĩ

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