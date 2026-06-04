Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc sẽ đạt trên 50% vào năm 2030

Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quốc lộ 5, tuyến đường nối Thủ đô Hà Nội với các đô thị khu vực Đông Bắc. Ảnh: TTXVN

Theo đó, đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc sẽ đạt trên 50% với khoảng 1.000 - 1.200 đô thị. Đồng thời, một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng sẽ được hình thành, đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN.

Tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam sẽ thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á, phấn đấu xây dựng ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế.

Bộ Xây dựng đã giao đơn vị chuyên môn nghiên cứu, thí điểm mô hình siêu đô thị theo hướng quy hoạch tích hợp, đa trung tâm, gắn kết với hạ tầng vùng và các đô thị vệ tinh; đồng thời phát triển Thủ đô Hà Nội và TPHCM trở thành những đô thị văn minh toàn cầu.

Cũng trong kế hoạch này, Bộ Xây dựng đặt ra nhiều nhóm nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tập trung xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển đô thị, nâng cao năng lực chính quyền đô thị các cấp, xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý đô thị.

MINH ANH