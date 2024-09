Ngày 19-9, Sở KH-ĐT tỉnh Long An cho biết, qua thanh, kiểm tra, rà soát tiến độ 49 dự án đầu tư trên địa bàn, ngành chức năng tỉnh Long An đã ban hành 30 quyết định xử phạt hành chính do hoạt động không đúng mục tiêu, trễ tiến độ, không báo cáo hoạt động đầu tư... Tổng số tiền xử phạt hơn 2,1 tỷ đồng.