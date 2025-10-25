Lừa bán pháo hoa quốc phòng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 25-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã bắt giữ đối tượng Trần Thế Khoa, sinh năm 1996, trú xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình (lúc này đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội) và khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Thế Khoa. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, Khoa nhận thấy anh H.Đ.Q (sinh năm 1986, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) lên các trang mạng xã hội để tìm mua pháo hoa quốc phòng.

Ngày 16-9, Khoa sử dụng tài khoản Zalo có tên “Hoàng An Mobile” liên lạc với anh Q. và giới thiệu bản thân là đại lý bán pháo hoa quốc phòng ở TP Hà Nội, có khả năng chuyển hàng về cho khách có nhu cầu tại Hà Tĩnh. Khi anh Q. hỏi mua 10 thùng giàn phun viên 2025 thì Khoa báo giá là 104.400.000 đồng (giá rẻ hơn trên thị trường) nên anh Q. đồng ý mua.

Sau khi yêu cầu anh Q. gửi vị trí, Khoa phát hiện một cửa hàng bán pháo hoa quốc phòng của anh N.B.N (sinh năm 1981, trú xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) gần vị trí của anh Q. Vì vậy, Khoa điện thoại hỏi anh N.B.N. giả vờ mua 10 thùng pháo hoa loại giàn phun viên sản xuất năm 2025 và anh N.B.N. đồng ý bán. Khoa đã nói dối anh N.B.N. rằng hiện mình đang đi làm ăn xa và sẽ nhờ người nhà đến lấy, sau khi nhận được hàng thì Khoa sẽ thanh toán tiền.

Ngay sau đó, Khoa gọi điện cho anh Q. đến cửa hàng pháo hoa của anh N.B.N để nhận hàng và yêu cầu Q. chuyển số tiền 104.400.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên “Hoan Trong An”.

Sau khi nhận được tiền, Khoa liền tắt máy điện thoại, khóa Zalo nhằm cắt đứt liên lạc với anh Q. và anh N.B.N. Số tiền chiếm đoạt được, Khoa sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 30 nạn nhân trên khắp cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo để các công dân là nạn nhân của đối tượng và vụ án trên liên hệ Đại úy Trần Viết Phúc, điều tra viên thụ lý vụ án (SĐT 0819480888) để được giải quyết.

DƯƠNG QUANG