Nhiều xác pháo tự chế trong vụ nổ xé toạc căn nhà

Bên trong căn nhà cấp 4 bị xé toạc do vụ nổ gây ra tại thôn Phú Hiệp 3 (xã Gia Hiệp, Lâm Đồng) có một lượng lớn xác pháo tự chế.

Sáng 31-8, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ nổ nghi do thuốc pháo tự chế gây ra tại thôn Phú Hiệp 3 (xã Gia Hiệp).

Hiện trường vụ nổ tại xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng

Thông tin ban đầu, vụ nổ trên xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 30-8 trong căn nhà cấp 4 tại thôn Phú Hiệp 3.

Chủ căn nhà này là gia đình ông Ng.H.T. và hiện đang cho thuê.

Vụ nổ khiến nhiều tường, vách và trần nhà bị xé toạc đổ sập hư hỏng nặng.

Căn nhà cấp 4 hư hỏng nặng sau vụ nổ

Sau khi xảy ra vụ nổ, cơ quan chức năng xã Gia Hiệp có mặt ghi nhận, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng ghi nhận, bên trong có một lượng lớn xác pháo tự chế. Trong đó, phần lớn xác pháo đã bị đốt cháy đen.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

