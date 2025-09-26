Bắt giữ hơn 350kg pháo nổ vận chuyển trái phép ở Đồng Nai

Ngày 26-9, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Nai cho biết, đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn pháo nổ trái phép vừa bị bắt giữ.

Đối tượng N.V.Đ. cùng tang vật lúc bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng Tân Thành, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Nai

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 24-9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp Tân Phong, xã Tân Tiến (Đồng Nai), lực lượng BĐBP đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng N.V.Đ. (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa) đang vận chuyển pháo nổ bằng ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 50E-011.xx.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 10 bao tải màu đen chứa 200 khối hình hộp chữ nhật, với tổng trọng lượng 353,6kg pháo nổ. Đối tượng Đ. khai nhận đang chở số hàng này cho một người tên S. (chưa rõ lai lịch) về khu vực Quốc lộ 13, tỉnh Thanh Hóa, với giá 70.000 đồng mỗi hộp. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút sau khi nhận hàng, Đ. đã bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng N.V.Đ. cùng tang vật lúc bị bắt quả tang tại hiện trường

Hiện vụ việc đang được BĐBP tỉnh Đồng Nai phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

BÙI LIÊM