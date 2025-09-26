Pháp luật

An ninh - trật tự

Bắt giữ hơn 350kg pháo nổ vận chuyển trái phép ở Đồng Nai

SGGPO

Ngày 26-9, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Nai cho biết, đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn pháo nổ trái phép vừa bị bắt giữ.

1-7106-6215-edit.jpg
Đối tượng N.V.Đ. cùng tang vật lúc bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng Tân Thành, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Nai

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 24-9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp Tân Phong, xã Tân Tiến (Đồng Nai), lực lượng BĐBP đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng N.V.Đ. (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa) đang vận chuyển pháo nổ bằng ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 50E-011.xx.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 10 bao tải màu đen chứa 200 khối hình hộp chữ nhật, với tổng trọng lượng 353,6kg pháo nổ. Đối tượng Đ. khai nhận đang chở số hàng này cho một người tên S. (chưa rõ lai lịch) về khu vực Quốc lộ 13, tỉnh Thanh Hóa, với giá 70.000 đồng mỗi hộp. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút sau khi nhận hàng, Đ. đã bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ.

2-5037-2492-edit.JPG
Đối tượng N.V.Đ. cùng tang vật lúc bị bắt quả tang tại hiện trường

Hiện vụ việc đang được BĐBP tỉnh Đồng Nai phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan
BÙI LIÊM

Từ khóa

N.V.Đ BĐBP tỉnh Đồng Nai Ấp Tân Phong Đồn Biên phòng Tân Thành Hình hộp chữ nhật Pháo nổ BĐBP Quốc lộ 13 Tân Tiến Bằng ôtô

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn