Thầy thuốc hưu trí đồng hành y tế cơ sở

Thay vì chọn cuộc sống thảnh thơi sau khi nghỉ hưu, nhiều bác sĩ vẫn tiếp tục gắn bó công việc với trạm y tế. Kinh nghiệm, sự từng trải và tâm huyết của họ đang góp sức cho y tế cơ sở, mang lại thêm niềm tin cho người dân ngay tại nơi chăm sóc sức khỏe gần dân nhất.

BS Mai Ly Nie (phải) khám và tư vấn cho người bệnh tại Trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: GIAO LINH

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ ngơi

Sau hơn 30 năm thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang), bác sĩ quân y Nguyễn Đức Thảo nghỉ hưu vào năm 2019. Chỉ vài tháng sau, ông trở lại làm việc tại Bệnh viện Quân dân y Miền Đông theo diện hợp đồng vì vẫn muốn tiếp tục cống hiến.

Tháng 4-2026, ông quyết định gắn bó với Trạm y tế (TYT) phường Tăng Nhơn Phú, đúng vào cao điểm của chiến dịch khám sức khỏe toàn dân. Bốn tháng qua, sáng nào người dân cũng thấy người bác sĩ 64 tuổi đều đặn đạp xe đến TYT phường. Dù khối lượng công việc lớn, ông luôn sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp. Nhờ đã thành thạo với hồ sơ bệnh án điện tử từ thời còn công tác tại bệnh viện cũ, ông nhanh chóng thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số tại TYT.

“Cơ sở vật chất, thuốc men tại TYT hiện nay rất đầy đủ. Mấy tháng qua, lượng người đăng ký khám bảo hiểm y tế tại TYT phường Tăng Nhơn Phú đang tăng đều. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, cũng là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với đơn vị”, BS Nguyễn Đức Thảo chia sẻ.

Cùng chung nhiệt huyết, BS Mai Ly Nie (57 tuổi, chuyên ngành sản khoa) quyết định tiếp tục đồng hành cùng y tế cơ sở dù đã nghỉ hưu. Nhận nhiều lời mời cộng tác từ các phòng khám tư, nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, BS Mai Ly Nie đã ở lại TYT phường Tăng Nhơn Phú cùng đồng nghiệp.

“Tôi nghỉ hưu cách đây 2 tháng. Đó là thời điểm TYT phường Tăng Nhơn Phú dồn toàn lực cho công tác khám sức khỏe toàn dân và hiện vẫn đang tiếp tục. Nhân viên y tế ở lại đơn vị từ 17 giờ đến 20 giờ để phục vụ người dân, làm sao tôi có thể nghỉ được? Tôi thấy tuổi này vẫn còn sức khỏe và nhiệt tình để phục vụ người bệnh và cộng đồng”, BS Mai Ly Nie nói.

Dứt lời, chị lại tươi cười mời người bệnh vào phòng khám. Chị Đặng Thị Tuyến (39 tuổi, ngụ phường Long Trường) nói rằng rất yên tâm khi được nữ bác sĩ Mai Ly Nie khám sản phụ khoa: “Những câu hỏi tế nhị cũng trở nên nhẹ nhàng hơn khi bác sĩ tận tình và giàu kinh nghiệm”.

Nâng cao chất lượng chuyên môn trạm y tế

Theo BS CK2 Phạm Xuân Hải, Phó Giám đốc điều hành TYT phường Tăng Nhơn Phú, hiện có 4 bác sĩ nghỉ hưu đang tham gia làm việc tại đây, với trình độ thạc sĩ, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2. Với nhiều năm công tác tại các cơ sở điều trị, các bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng phong phú, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo dựng uy tín cho TYT. Nhờ đó, số người đến khám, chữa bệnh tại TYT tăng rõ rệt.

Nghị quyết số 73/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM ngày 10-12-2025 đã quy định các chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực TYT trên địa bàn TPHCM.

Thông qua cơ chế đặc thù này, TPHCM thu hút 199 người lao động cao tuổi có chuyên môn y tế, trong đó có 153 bác sĩ nghỉ hưu về công tác tại các TYT (tính đến tháng 6-2026). Nguồn lực này càng có ý nghĩa hơn khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi cao hơn về nâng cao tính chủ động trong công tác quản lý và tối ưu hóa nguồn nhân lực tuyến đầu.

“Nghị quyết số 73/2025/NQ-HĐND mở ra cơ hội để những bác sĩ giàu kinh nghiệm tiếp tục đồng hành cùng y tế cơ sở. Đây không chỉ là giải pháp bổ sung nhân lực, mà còn là sự kế thừa tri thức, kinh nghiệm và y đức cho thế hệ cán bộ y tế hiện nay. Tôi mong các nhân viên y tế đã nghỉ hưu sẽ tiếp tục truyền lửa nghề, dìu dắt đồng nghiệp trẻ, chia sẻ kinh nghiệm quý báu và cùng xây dựng TYT trở thành địa chỉ tin cậy của người dân”, BS CK2 Phạm Xuân Hải bày tỏ.

Nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng cống hiến. Ngay trong giai đoạn đại dịch Covid-19 khốc liệt nhất, những nhân viên y tế nghỉ hưu đã tình nguyện tham gia cùng thành phố chống dịch, không màng hiểm nguy. Và nay, họ tiếp tục trở lại TYT - nơi chăm sóc sức khỏe gần dân nhất - để phục vụ.

Theo Nghị quyết số 73/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, chính sách thu hút người lao động cao tuổi là bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ làm việc tại TYT, điểm TYT cụ thể như sau: 1. Hỗ trợ cho bác sĩ (y khoa, y học cổ truyền): lương 9.000.000 đồng/người/tháng và các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu thuộc đối tượng tham gia bắt buộc) theo quy định của pháp luật; 2. Hỗ trợ cho điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ: lương 7.000.000 đồng/người/tháng và các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu thuộc đối tượng tham gia bắt buộc) theo quy định của pháp luật.

GIAO LINH