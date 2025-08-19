Lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

LTS: Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025), Trung tướng Đinh Văn Nơi - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), đã có bài viết “Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Báo SGGP xin giới thiệu bài viết của Trung tướng Đinh Văn Nơi.

Chủ động trước thông tin xấu, độc

Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” xác định công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức trướng cho lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: VIẾT CHUNG

Với tính chất tối quan trọng như vậy, thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân cùng lực lượng Quân đội nhân dân đã chủ động tiên phong đi đầu, xung kích thực hiện nhiệm vụ và trở thành lực lượng nòng cốt, chủ công trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Các lực lượng đã chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp trong công tác: Tổ chức toàn diện công tác nắm tình hình các hoạt động tuyên truyền chống phá, tình hình liên quan các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự mà các thế lực thù địch tập trung lợi dụng để tiến hành hoạt động chống phá; tập trung đánh giá, phân loại các phương thức, hoạt động tuyên truyền, kích động chống phá, phát tán thông tin xấu, độc để đấu tranh, xử lý. Các lực lượng cũng thường xuyên, nắm chắc hoạt động của hàng ngàn trang mạng, hội, nhóm, kênh truyền thông, mạng xã hội thường xuyên đăng tải các tin, bài, video có nội dung xuyên tạc, kích động chống phá.

Trên cơ sở nắm tình hình, lực lượng Công an nhân dân đã tổng hợp, nghiên cứu, phân tích làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn; coi trọng dự báo tình hình, kịp thời xây dựng gần 60 báo cáo để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp đấu tranh phản bác, xử lý thông tin xấu, độc, tin giả, sai sự thật. Cùng với đó, các lực lượng cũng phối hợp các ban, bộ, ngành tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, quyết sách tầm chiến lược để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; tham mưu Chính phủ để Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành các văn bản luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, tổ chức phương tiện, lực lượng, biện pháp đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc.

Từ năm 2018 đến nay, Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Công an (Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch) đã chỉ đạo tổ chức các chiến dịch, đợt cao điểm đồng loạt tấn công, trấn áp, xử lý hàng ngàn đối tượng hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, chế độ, tin giả, tin sai sự thật, ngăn chặn không để xảy ra “khủng hoảng truyền thông”, góp phần xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp, vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại tư tưởng.

Trong số này, nhiều đối tượng là “ngọn cờ”, vai trò thủ lĩnh, nhận được sự hậu thuẫn, bảo trợ từ bên ngoài, có quá trình chống phá cực đoan, thách thức pháp luật. Nhiều trường hợp lợi dụng mạng xã hội để tung tin xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, tập hợp được lực lượng rất lớn trên không gian mạng, gây phức tạp an ninh trật tự. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 35 đã tổ chức đồng bộ, hiệu quả công tác công an trong đấu tranh, xử lý đối tượng là “nguồn tin trọng điểm”, cả đối tượng hoạt động ở nước ngoài, có liên kết, móc nối trong, ngoài và trong nội bộ, lợi dụng mạng xã hội tung tin gây rối nội bộ, chống Đảng, Nhà nước, gây nhức nhối trong nội bộ và dư luận xã hội.

Cùng với việc “đấu tranh xử lý đối tượng”, các lực lượng đã kết hợp chặt chẽ với “đấu tranh tuyên truyền” vạch trần bản chất chống phá, hành vi vi phạm pháp luật, cô lập đối tượng, phân hóa nội bộ địch, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, tạo răn đe, phòng ngừa xã hội; phối hợp chặt chẽ các ban, bộ, ngành chủ động ứng phó các tình huống can thiệp, chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo.

Bên cạnh đó, các lực lượng đã lan tỏa, phủ xanh thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội. Phát huy tối đa, hiệu quả hệ thống kỹ thuật, tổ chức gần 20 chiến dịch truyền thông phản bác quy mô lớn, “phủ xanh thông tin tích cực” lên không gian mạng, định hướng dư luận. Xây dựng và huy động hệ thống gần chục ngàn trang/kênh truyền thông mạng xã hội của lực lượng công an đăng tải, chia sẻ hàng triệu lượt tin, bài, video, ấn phẩm banner, poster tuyên truyền kết quả xử lý đối tượng tạo dựng, phát tán tin giả, sai sự thật tạo răn đe xã hội…

Riêng trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về nhân quyền, lực lượng Công an nhân dân đã thông qua các kênh hợp tác với các cơ quan đại diện an ninh, tình báo, cảnh sát và ngoại giao các nước để nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân bên ngoài chống Việt Nam, kịp thời đề xuất đấu tranh phản bác. Trong quá trình đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lực lượng đã phát huy vai trò của công an xã bám cơ sở, bám dân, tổ chức tuyên truyền, vận động giải thích để nhân dân hiểu; kết hợp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các thông tin xuyên tạc, tin giả, tin sai sự thật từ cơ sở…

Nâng cao khả năng nhận diện các quan điểm sai trái

Chúng tôi cho rằng, thời gian tới, các thế lực thù địch vẫn sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền chống phá, nhất là triệt để lợi dụng không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và những công cụ, ứng dụng tiên tiến để sử dụng chống phá công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta. Vì thế, lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân luôn phải xác định là lực lượng nòng cốt, chủ công, thực hiện các nhiệm vụ tiên phong, đột phá trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác và bảo vệ nền tảng tư tưởng có hiệu quả trong kỷ nguyên mới, đồng thời thể hiện vai trò xung kích, đi đầu, lực lượng Công an nhân dân cần tập trung tăng cường tham mưu; phải nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ, chiến sĩ công an nói riêng; cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nói chung. Đồng thời, nâng cao khả năng nhận diện, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, đẩy lùi nguy cơ suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Cùng với đó, tổ chức tốt công tác nắm, đánh giá tình hình; tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý thông tin liên quan an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ. Kịp thời thông tin vụ việc phức tạp để định hướng dư luận, giảm thiểu điều kiện bị lợi dụng xuyên tạc. Bên cạnh đó, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, bức xúc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên hưu trí để tham mưu đồng bộ công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trong nhiệm vụ chung, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Một trong những nội dung quan trọng khác là tăng cường đổi mới, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ và bảo đảm điều kiện cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại và xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đấu tranh, phản bác; trong đó, phát huy yếu tố con người, xây dựng các lực lượng nòng cốt có trình độ chuyên môn cao và có năng lực thực tiễn.

Một điều không thể thiếu là phải hoàn thiện cơ chế phối hợp, quản lý, đấu tranh, xử lý liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, nhà cung cấp dịch vụ internet. Sử dụng hiệu quả công tác ngoại giao, kết hợp chặt chẽ với biện pháp pháp luật, vận dụng luật quốc tế để tương tác có hiệu quả với các tổ chức quốc tế, nhà cung cấp dịch vụ, nhất là Facebook và Google… để yêu cầu ngăn chặn hoạt động lợi dụng không gian mạng tuyên truyền tin giả, tin sai sự thật và các thông tin xấu độc.

Trung tướng ĐINH VĂN NƠI, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an)