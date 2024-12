Malaysia Airlines tạm dừng hoạt động máy bay Airbus A330neo

Malaysia Airlines tạm đình chỉ hoạt động của máy bay Airbus A330neo. Ảnh: Malaysia Airlines

Tờ the New Straits Times dẫn lời Tổng Giám đốc của Malaysia Airlines - ông Izham Ismail khẳng định, an toàn luôn là ưu tiên số một và những trục trặc trong khâu chế tạo của máy bay trên có thể ảnh hưởng đến uy tín của hãng.

Trước đó, chuyến bay đầu tiên bằng máy bay Airbus A330neo của Malaysia Airlines thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur tới Melbourne (Australia) ngày 19-12 đã gặp một số sự cố kỹ thuật đáng tiếc.



Trong năm nay, Malaysia Airlines đã gặp nhiều khó khăn, buộc phải giảm các đường bay và nhân sự. Năm 2022, hãng đã thỏa thuận mua 20 máy bay Airbus A330neo để nâng cấp đội tàu bay thân rộng của mình. A330neo với động cơ Rolls-Royce Trent 7000 được đánh giá là tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các loại máy bay khác.

MINH CHÂU