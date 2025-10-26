Thế giới

Malaysia và Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

SGGPO

Theo Bernama, ngày 26-10, Malaysia và Mỹ đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ giữa hai nước. 

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: BERNAMA
Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Kuala Lumpur, được tổ chức trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 13 và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 20.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết việc nâng cấp quan hệ tái khẳng định chiều sâu chiến lược ngày càng tăng của hợp tác Malaysia - Mỹ trên các lĩnh vực then chốt, bao gồm thương mại và đầu tư, công nghệ, quốc phòng và an ninh, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Thỏa thuận này cũng nhấn mạnh vai trò của Malaysia là một đối tác đáng tin cậy trong việc thúc đẩy lợi ích chung vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Mỹ là một trong những đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn của Malaysia kể từ năm 2015. Trong năm 2024, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 71,39 tỷ USD.

PHƯƠNG NAM

