Mang hơi ấm mùa xuân về vùng lũ miền Trung

Ngày 30-1, tại Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Nha Trang và các nhà tài trợ (Công ty TNHH Công nghiệp Gin Hung Việt Nam - HONOR Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Đại Dương) tổ chức lễ trao tặng quà từ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”.

Kịp thời chia sẻ sau mưa lũ

Sân Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 sáng 30-1 rộn ràng hơn thường lệ. Trong nắng sớm dịu nhẹ những ngày giáp tết, tiếng cười nói của học sinh vang lên, hòa cùng không khí trang trọng nhưng ấm áp của buổi lễ trao tặng quà từ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP tổ chức.

Những ngày cuối tháng 11-2025, mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng nhanh đã nhấn chìm nhiều khu vực của tỉnh Khánh Hòa. Ở phường Bắc Nha Trang, Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 chịu ảnh hưởng nặng nề: phòng học, thư viện, phòng máy tính bị ngập nước; bàn ghế, máy móc, sách vở hư hỏng. Việc dạy và học bị gián đoạn đúng vào thời điểm cao điểm của năm học.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cùng nhà tài trợ trao quà tặng đến Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trong chương trình "Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường". Ảnh: TIẾN THẮNG

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cho biết, từ thông tin do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cung cấp, Báo SGGP đã chủ động kết nối, vận động doanh nghiệp hỗ trợ Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2 khắc phục hậu quả thiên tai. Sau gần 2 tháng vận động, thông qua chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, Báo SGGP và các nhà hảo tâm hỗ trợ nhà trường 10 bộ máy vi tính, 55 bộ bàn ghế; kinh phí sửa chữa phòng máy tính, thư viện, hệ thống điện, mạng internet, với tổng trị giá 300 triệu đồng. Chương trình góp phần giúp thầy, cô giáo và các em học sinh sớm ổn định việc dạy và học.

Bà Bùi Thị Hồng Sương thông tin thêm, sau hơn hai năm, chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” đã vận động được hơn 32 tỷ đồng, triển khai tại 38 điểm trường thuộc 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Mỗi điểm đến là một hành trình nhân ái, nơi chúng tôi được lắng nghe, được thấu hiểu và được đồng hành cùng những ước mơ nhỏ bé đang cần được chắp cánh.

Nguồn động viên lớn

Đón nhận những phần quà từ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP tặng, bà Trần Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Phương 2, xúc động bày tỏ: “Đây không chỉ là sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, mà còn là nguồn động viên lớn để tập thể giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học”.

Ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ, ngành giáo dục địa phương trân trọng và đánh giá cao nghĩa cử của tập thể cán bộ, phóng viên Báo SGGP và các nhà tài trợ. Đây là những hành động rất nhân văn, giàu ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, kịp thời chia sẻ khó khăn với ngành giáo dục và người dân vùng bị thiên tai.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà tham quan phòng máy vi tính. Ảnh: TIẾN THẮNG

Sau buổi lễ, tham quan phòng máy tính, thư viện, lớp học vừa được sửa sang, niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em nhỏ. Có em rụt rè đứng nép sau thầy cô, có em không giấu được ánh mắt háo hức khi được ngồi trước những chiếc máy vi tính mới tinh, bàn ghế ngay ngắn.

Em Nguyễn Nhật Hoài Thương, học sinh lớp 5, tâm sự: “Trước đây, phòng máy bị ngập nước nên tụi con ít được học tin học. Máy hư nhiều lắm. Hôm nay thấy phòng máy mới, con vui lắm, con mong sớm lại được học tin học”. Ở một góc phòng, vài em học sinh đưa tay chạm nhẹ lên bàn phím, như sợ làm trầy xước những món quà vừa được trao. Với các em, những bộ máy vi tính, bộ bàn ghế, cuốn sách mới không chỉ là phương tiện học tập, mà còn là minh chứng rằng sau khó khăn, các em không bị bỏ lại phía sau.

Tặng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bản đồ Việt Nam trong chương trình “Tự hào dấu ấn non sông” Trong dịp này, Báo SGGP đã tặng 26 bản đồ Việt Nam 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp, khổ lớn, được đóng khung trang trọng, đến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đại diện một số sở, ban, ngành địa phương. Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, cho biết, sau khi Quốc hội thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Báo SGGP đã phối hợp với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ TN-MT) in và phát hành Bản đồ Việt Nam - đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp, nhằm cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị và người dân.

