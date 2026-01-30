Thủ tướng: Không để chậm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 30-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai ngay các nhiệm vụ sau Đại hội XIV của Đảng với tinh thần hành động quyết liệt; chủ trương đúng phải thực hiện nhanh, hiệu quả cao, lấy kết quả làm thước đo. Cùng với tiến độ, các dự án phải bảo đảm chất lượng, an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường; đồng thời quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của người dân thuộc diện di dời, tái định cư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn diện việc triển khai các dự án giao địa phương làm chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại nhiều dự án lớn như: cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, Hữu Nghị – Chi Lăng, Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Cao Lãnh – An Hữu, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng…; kiên quyết tránh tình trạng phân tán nhà thầu gây chậm tiến độ, phát sinh tiêu cực.

Đối với các địa phương miền núi còn nhiều khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thủ tướng lưu ý cần ưu tiên phát triển hệ thống đường bộ cao tốc, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển. Các địa phương phải chủ động theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, không trông chờ, ỷ lại.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa thăm hỏi, động viên chuyên gia, kỹ sư, công nhân đang thi công dự án Metro tuyến số 3 trên phố Quốc Tử Giám, Hà Nội, sáng 29-1. Ảnh QUANG PHÚC

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc ngay từ đầu; rà soát, điều chỉnh kịp thời các dự án, công trình quan trọng; chủ động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cần được thực hiện trước, trong và sau quá trình triển khai, không để “khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”, tinh thần là "ai sai thì phải xử lý" nhưng không để ách tắc, chậm trễ công việc, dự án.

Quang cảnh dự án Metro tuyến số 3 trên phố Quốc Tử Giám, Hà Nội, sáng 29-1. Ảnh QUANG PHÚC

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 5.000km đường bộ cao tốc, yêu cầu sớm có giải pháp phân bổ nguồn lực, chuẩn bị dự án, tổ chức triển khai với tinh thần "không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm". Với khí thế năm mới 2026 và thành công của Đại hội XIV, Thủ tướng yêu cầu các phiên họp sau, tháng sau, năm sau phải đạt kết quả tốt hơn trước.

Với tổng chiều dài 12,5km, tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn Nhổn – ga Hà Nội là dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô. Tháng 8-2024, đoạn trên cao dài 8,5km đã được đưa vào khai thác, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải công cộng và bảo vệ môi trường.

