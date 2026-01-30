Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà tết gia đình chính sách tại TP Cần Thơ

Chiều tối 30-1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn phường Bình Thủy (TP Cần Thơ).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi trao quà

Phát biểu tại buổi tặng quà, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các gia đình chính sách cùng toàn thể bà con lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đón chào năm mới 2026 vui tươi, phấn khởi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ phường Bình Thủy triển khai ngay Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, có chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết.

Cùng với đó, phường chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tết các hộ gia đình chính sách trên địa bàn phường Bình Thủy, TP Cần Thơ

Nêu rõ năm 2026, Bộ Chính trị chủ trương nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, TP Cần Thơ nói chung, phường Bình Thủy nói riêng phải thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng cho cán bộ về mọi mặt và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, để đảm bảo đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026, TP Cần Thơ, các phường, xã phải quyết tâm hành động, quyết liệt cao hơn nữa trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Bình Thủy quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 55-CT/TW của Ban Bí thư; đảm bảo điều kiện để mọi người dân vui xuân đón tết; mọi người, mọi nhà đều có tết.

TUẤN QUANG