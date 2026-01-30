Xã hội

Chiều và tối 30-1, miền Bắc có mưa do không khí lạnh

Theo cơ quan khí tượng – thủy văn, do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối 30-1, miền Bắc có mưa, từ ngày 31-1 trời chuyển rét.

Người dân ở Hà Nội chở hoa đào tết vào bán ở phố Hàm Long (Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU
Người dân ở Hà Nội chở hoa đào tết vào bán ở phố Hàm Long (Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng 30-1, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cho biết Bắc bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ C, không còn rét đậm, rét hại. Hà Nội tạnh ráo, sáng có sương mù, trưa hửng nắng.

Bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ chiều tối 30-1. Đông Bắc bộ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn, gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Trong đêm, không khí lạnh lan xuống Bắc Trung bộ và Tây Bắc bộ.

Từ sáng 31-1, Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi Đông Bắc bộ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.

Trên biển, từ sáng 31-1, vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1-4m. Khu vực từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây Nam Biển Đông gió mạnh dần, sóng cao 2-4m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân giữ ấm, hạn chế ra đường vào sáng sớm, đồng thời chú ý bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước diễn biến thời tiết bất lợi.

