Thực tập chữa cháy trong điều kiện khẩn cấp: Cứu 50 người bị thương và mắc kẹt

Ngày 30-1, Công an TPHCM tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Takigawa Việt Nam, nhằm ứng phó với các tình huống cháy nổ phức tạp tại khu công nghiệp.

Lực lượng, phương tiện được huy động đến hiện trường chữa cháy

Tình huống giả định là một vụ chập điện xảy ra tại kho chứa bao bì nhựa, nơi có nồng độ hơi dung môi cao khiến lửa bùng phát dữ dội. Do hệ thống chữa cháy tự động đang trong giai đoạn bảo dưỡng nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, sinh ra lượng lớn khói độc bao trùm toàn bộ khu vực làm việc.

Tại thời điểm này, khoảng 350 người đang có mặt tại công ty tạo nên khung cảnh hoảng loạn, chen lấn. Công tác cứu nạn trong điều kiện khẩn cấp khi có 20 người bị thương do giẫm đạp và 30 người bị kẹt trong biển lửa.

Cùng thời điểm, một vụ va chạm giữa hai xe tải tại cổng kho khiến tài xế bị kẹt trong cabin, đòi hỏi các lực lượng phải triển khai thiết bị cắt phá chuyên dụng để giải phóng hiện trường.

Trước tình huống trên, lực lượng PCCC tại chỗ triển khai báo động, hướng dẫn thoát nạn và di chuyển tài sản, xử lý tình huống ban đầu.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC - CNCH khẩn trương điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng các loại đến hiện trường dập lửa và cứu các nạn nhân.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt, các nạn nhân được cứu hộ ra ngoài an toàn. Buổi thực tập diễn ra thành công, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

>>> Một số hình ảnh tại buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

Các lực lượng khẩn trương di chuyển nạn nhân ra khỏi đám cháy
Đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu
Công an TPHCM và đại diện công ty tặng hoa chúc mừng các lực lượng tham gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
MẠNH THẮNG

