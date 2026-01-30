Quảng Ngãi: Trao quà tết cho người dân 6 xã chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 30-1, Sở Công thương Quảng Ngãi đã đến thăm, tặng quà và chúc tết 15 hộ dân xã Dục Nông, mở đầu cho chương trình thăm, tặng quà tết cho người dân tại 6 xã chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ trong năm 2025.

Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân trao quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai ở xã Dục Nông

Mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, mì chính, nước mắm.

Tại buổi trao quà, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân, trực tiếp thăm hỏi, chúc tết, lì xì và động viên các hộ dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế tại địa phương.

Sau xã Dục Nông, Sở Công thương sẽ tiếp tục tổ chức thăm, tặng quà và chúc tết người dân gặp khó khăn do mưa lũ tại các xã Ba Xa, Trường Giang, Sơn Tịnh, Đặng Thùy Trâm và Vạn Tường. Đợt thăm này sẽ trao quà cho 100 hộ dân tại 6 xã, với tổng giá trị tiền và quà tặng là 300 triệu đồng.

Trao quà tết cho người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai ở xã Dục Nông

Trong các đợt mưa bão cuối năm 2025, Sở Công thương đã triển khai hoạt động cứu trợ bằng việc tổ chức 3 chuyến xe nghĩa tình, vận chuyển 12,5 tấn nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và thuốc men đến tiếp tế cho người dân bị cô lập do sạt lở núi.

Tiếp nối chuỗi hoạt động chăm lo cho người dân vùng thiên tai, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở sẽ dành tặng 100 phần quà cho 100 hộ dân khó khăn nhất tại 6 xã bị ảnh hưởng, góp phần giúp bà con đón tết sum vầy, ấm áp bên người thân.

HỮU PHÚC