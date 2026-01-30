TPHCM thành lập Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc

UBND TPHCM vừa có Quyết định về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc (QH-KT) TPHCM trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TPHCM, Trung tâm Thông tin Quy hoạch TPHCM, Ban Quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch TPHCM trực thuộc Sở QH-KT TPHCM .

Trung tâm QH-KT có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở QH-KT nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ mới, chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực QH-KT, xây dựng, nhà ở và phát triển đô thị; quản lý dự án trong lĩnh vực kiến trúc, nhà ở; công tác bảo tồn cảnh quan, công trình kiến trúc, không gian văn hóa - lịch sử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tư vấn cung cấp thông tin quy hoạch, bản đồ được duyệt, tổ chức công bố công khai thông tin quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn TPHCM; thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực QH-KT, xây dựng đô thị theo danh mục được Bộ Xây dựng quy định…

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm QH-KT gồm có giám đốc, các phó giám đốc và 5 phòng chuyên môn. Số lượng người làm việc của trung tâm được xác định trên cơ sở đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức gắn với chức năng, nhiệm vụ phạm vi hoạt động được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trung tâm có trụ sở làm việc tại số 168 đường Pasteur, phường Sài Gòn, TPHCM.

THANH HIỀN