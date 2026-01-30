Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ hơn 106 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do dịch bệnh

Ngày 30-1, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ hơn 106 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do dịch bệnh động vật trên cạn trong năm 2025.

Năm 2025, Quảng Ngãi có hơn 92.000 con heo buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh

Năm 2025, dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi của tỉnh, với hơn 92.000 con heo buộc phải tiêu hủy.

Tiếp đến, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò cũng gây thiệt hại, với 25 con bị tiêu hủy. Từ cuối tháng 7 đến hết năm 2025, tỉnh ghi nhận hơn 25.500 con gia cầm bị chết và tiêu hủy.

Quảng Ngãi cũng đề xuất hỗ trợ cho người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tham gia phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Tổng hợp các khoản hỗ trợ là gần 213 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, vì vậy tỉnh đề nghị hỗ trợ hơn 106 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc sớm được bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp người chăn nuôi khắc phục hậu quả sau dịch bệnh, từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, đồng thời giảm áp lực cho ngân sách địa phương.

NGUYỄN TRANG