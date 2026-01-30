Tây Ninh: Đôi nam nữ tử vong trong ngôi nhà khóa trái cửa

Trong ngôi nhà khóa trái cửa tại khu phố Trường Lộc, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, người dân phát hiện một đôi nam nữ tử vong, trong nhà có nhiều vết máu.

Ngày 30-1, lãnh đạo UBND phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc trên.

Theo thông tin ban đầu, sáng 29-1, bà V.T.N đến thăm nhà con gái là chị P.T.B (SN 1986) tại khu phố Trường Lộc, phường Long Hoa. Đến nơi, bà N. thấy căn nhà bị khóa trái cửa từ bên trong nhưng có những dấu hiệu bất thường. Khi gọi nhiều lần không thấy con gái trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà N. cùng người thân phá cửa vào bên trong để kiểm tra.

Tại phòng ngủ, bà N. phát hiện chị B. và một người đàn ông (sau này xác định tên Đ.T.H) đã tử vong. Trong nhà, đồ đạc có dấu hiệu xáo trộn và xuất hiện nhiều vết máu.

Gia đình bà N. và người dân báo tin cho Công an phường Long Hoa. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và thu thập chứng cứ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân.

QUANG VINH