Lâm Đồng: Doanh thu từ du lịch năm 2025 hơn 56.000 tỷ đồng

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế – xã hội của Lâm Đồng năm 2025, với tổng doanh thu ước đạt hơn 56.000 tỷ đồng.

Chiều 6-1, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội năm 2025.

Thống kê tỉnh Lâm Đồng thông tin các chỉ số trong năm 2025

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh năm 2025 đạt 6,42% so với năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%; công nghiệp và xây dựng tăng 5,54%; khu vực dịch vụ tăng 8,28%.

Riêng lĩnh vực du lịch, năm 2025, Lâm Đồng đón khoảng 20,7 triệu lượt khách, tăng 17,9% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế ước đạt 1,28 triệu lượt.

Đà Lạt (Lâm Đồng) được nhiều du khách lựa chọn là điểm ưa thích

Doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 11.007,3 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ; dịch vụ ăn uống đạt 45.599 tỷ đồng, tăng 17,9%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 648,3 tỷ đồng. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 56.610,6 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương, tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế động lực của tỉnh.

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10%; riêng lĩnh vực du lịch phấn đấu thu hút trên 25 triệu lượt khách. Thu ngân sách nhà nước dự kiến tăng tối thiểu 10% so với năm 2025.

ĐOÀN KIÊN