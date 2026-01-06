Kinh tế

Du lịch

Lâm Đồng: Doanh thu từ du lịch năm 2025 hơn 56.000 tỷ đồng

SGGPO

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế – xã hội của Lâm Đồng năm 2025, với tổng doanh thu ước đạt hơn 56.000 tỷ đồng.

Chiều 6-1, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội năm 2025.

4165980323538682265.jpg
Thống kê tỉnh Lâm Đồng thông tin các chỉ số trong năm 2025

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh năm 2025 đạt 6,42% so với năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%; công nghiệp và xây dựng tăng 5,54%; khu vực dịch vụ tăng 8,28%.

Riêng lĩnh vực du lịch, năm 2025, Lâm Đồng đón khoảng 20,7 triệu lượt khách, tăng 17,9% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế ước đạt 1,28 triệu lượt.

IMG_9429.JPG
Đà Lạt (Lâm Đồng) được nhiều du khách lựa chọn là điểm ưa thích

Doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 11.007,3 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ; dịch vụ ăn uống đạt 45.599 tỷ đồng, tăng 17,9%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 648,3 tỷ đồng. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 56.610,6 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương, tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế động lực của tỉnh.

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10%; riêng lĩnh vực du lịch phấn đấu thu hút trên 25 triệu lượt khách. Thu ngân sách nhà nước dự kiến tăng tối thiểu 10% so với năm 2025.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Chiều 6-1 Tổng sản phẩm GRDP Năm 2025 Lâm Đồng Tỷ đồng Lâm nghiệp Khách quốc tế Tốc độ tăng trưởng Lữ hành

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn