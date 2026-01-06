Chưa chấm dứt khu resort 5 sao ở biển Nhơn Lý - Cát Tiến vì vướng tranh chấp dân sự phức tạp

Dù đã đề xuất chấm dứt dự án khu resort gần 1.800 tỷ đồng tại Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, song đến nay Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai vẫn đang “khó xử” do nhà đầu tư gặp khó khăn tài chính và vướng tranh chấp dân sự phức tạp.

Mới đây, phản hồi PV Báo SGGP, ông Phan Viết Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, đã thông tin, làm rõ thêm những khó khăn trong quá trình giải quyết, chấm dứt dự án Phương Mai Bay Resort (hơn 30ha, tổng vốn 1.780 tỷ đồng).

Dự án được triển khai ì ạch

Theo ông Hùng, dự án trên hình thành vào giai đoạn 2012-2013, ban đầu diện tích 90ha nhưng sau đó giảm xuống 60ha. Quá trình triển khai nhà đầu tư rất chậm, nên tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai, đã quyết định thu hồi lại đất, điều chỉnh dự án còn 30ha.

Dù đã giảm từ 90ha xuống còn 30ha, song nhà đầu tư vẫn triển khai ì ạch. Nhiều lần địa phương gia hạn, đôn đốc, thậm chí xử phạt, quyết định tạm dừng hoạt động toàn bộ dự án 12 tháng, song nhà đầu tư vẫn không có động thái khắc phục khả quan.

Hai khu nhà mẫu dự án nằm "phơi nắng, phơi sương" dần hư hại

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai khẳng định, đối với dự án Phương Mai Bay Resort, đơn vị đã tạo điều kiện tối đa, thường xuyên quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Khi dự án chậm tiến độ, đơn vị kịp thời điều chỉnh, xem xét các khó khăn, nguyện vọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn không có chuyển biến tích cực. “Cuối cùng, chúng tôi thấy không thể kéo dài dự án thêm nữa nên quyết định đề xuất thu hồi”, ông Hùng nói.

Tuy vậy, việc thu hồi dự án gặp nhiều khó khăn do nhà đầu tư vướng tranh chấp dân sự với các đối tác, ngân hàng. Bên cạnh đó, nội tại doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính, lãnh đạo công ty “mẹ” còn vướng pháp luật, bị khởi tố ở một dự án khác.

Dự án vẫn chỉ là bãi cát trống trơn giữa Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến

Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã mời các bên và ngân hàng liên quan làm việc, tìm phương án thống nhất xử lý dự án. Tuy nhiên, đến nay các bên vẫn chưa đạt được thống nhất, khiến “số phận” khu resort 5 sao gần 1.800 tỷ đồng tiếp tục treo lơ lửng.

Hiện dự án đang trong giai đoạn thương lượng giữa ngân hàng và doanh nghiệp. “Vấn đề hiện nay nằm ở năng lực tài chính và các tranh chấp dân sự của doanh nghiệp”, ông Hùng cho biết.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, tại văn bản số 05/2025/PMB ngày 19-10-2025, Công ty CP Phương Mai Bay cho biết, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án đang được thế chấp bảo đảm khoản vay 220 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Các hạng mục đầu tư trước đó của dự án dần hư hại, xuống cấp

Do khó khăn trong thu hồi vốn, đến hạn trả nợ gốc và lãi, chủ đầu tư chưa có nguồn trả nợ. VPBank đã khởi kiện Công ty CP Phương Mai Bay cùng đối tác, yêu cầu trả nợ và xử lý tài sản bảo đảm; đồng thời đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cung cấp thông tin dự án phục vụ thu hồi nợ.

Ngày 30-6-2023, VPBank bán khoản nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy; đến ngày 12-7-2024, khoản nợ tiếp tục được chuyển nhượng cho Công ty CP MBN Jupiter.

Thời gian qua, Công ty CP Phương Mai Bay nỗ lực xoay vòng vốn để tất toán khoản vay nhưng chưa đạt kết quả, do khó khăn của đối tác và suy thoái kinh tế sau đại dịch. Hiện các cổ đông công ty đang thế chấp cổ phần tại ngân hàng…

Sau nhiều năm triển khai, khu Phương Mai Bay Resort vẫn chỉ là bãi cát trống trơn

Trước đó, loạt bài “Những dự án ngàn tỷ đắp chiếu”, đăng trên Báo SGGP các ngày 2 đến 6-12-2024, đã phản ánh thực trạng hàng loạt dự án ngàn tỷ trên cả nước bị bỏ hoang, gây lãng phí lớn về đất đai và nguồn lực đất nước. Trong loạt bài, dự án Phương Mai Bay Resort cùng nhiều dự án bất động sản du lịch khác, có vốn từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn tỷ đồng ở Khu kinh tế Nhơn Hội và ven biển Gia Lai cũng được nêu lên với thực tiễn đầu tư ì ạch, bết bát, chậm tiến độ và liên tục điều chỉnh.

NGỌC OAI