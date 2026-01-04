Hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan TPHCM dịp Tết Dương lịch 2026

Chiều 4-1, Sở Du lịch TPHCM cho biết, hơn 1,2 triệu lượt du khách tham quan TPHCM trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Theo Sở Du lịch, đơn vị triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, khu và điểm du lịch...

Nhờ sự phối hợp của chính quyền cơ sở và doanh nghiệp, hoạt động du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 đến 4-1-2026 ) đạt kết quả tích cực: hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan khu, điểm du lịch; 75.726 lượt khách quốc tế; công suất phòng khoảng 75%; doanh thu du lịch ước đạt 2.632 tỷ đồng.

Khách vui đón năm mới 2026 bên vườn hoa Ba Son. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ở thị trường nội địa, du khách ưu tiên các điểm đến nghỉ dưỡng có dịch vụ hoàn thiện và hạ tầng kết nối thuận tiện như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt. Các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu nhiều tour kết hợp nghỉ dưỡng, văn hóa – lịch sử và trải nghiệm bản địa như Đà Lạt, miền Tây Nam Bộ, miền Trung.

Thị trường outbound ghi nhận lượng khách tăng khoảng 15% so với cùng kỳ 2025, tập trung vào các điểm đến gần, thời gian bay ngắn như Thái Lan, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhiều tour kín chỗ từ đầu tháng 12-2025, doanh nghiệp chuyển dần sang sản phẩm Tết Nguyên đán.

Thị trường inbound phục hồi tích cực, chủ yếu từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á và một số thị trường châu Âu. Khách quốc tế ưu tiên city tour, trải nghiệm văn hóa – ẩm thực và sản phẩm ngắn ngày; nhóm khách lẻ và nhóm nhỏ chiếm tỷ trọng lớn.

Các doanh nghiệp lữ hành định hướng phát triển sản phẩm linh hoạt, tăng cá nhân hóa trải nghiệm, gắn với phát triển bền vững và khai thác giá trị văn hóa bản địa.

Đoàn khách tham quan Nha Trang do Saigontourist tổ chức

Nhiều tour ngắn ngày, city tour, tour đêm, tour ẩm thực và tour kết nối thành phố với vùng lân cận được đưa vào khai thác. Cơ sở lưu trú tăng nhân sự, nâng chất lượng phục vụ và triển khai ưu đãi giá phòng; các trung tâm thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí mở rộng thời gian hoạt động.

Thông tin từ Lữ hành Saigontourist, doanh nghiệp đã triển khai nhiều chương trình tour nội địa hấp dẫn như: Chương trình Tết Dương lịch – Thác Bobla – Langbiang Land – Đồi chè Cầu Đất – Samten Hills (Đà Lạt), kết hợp tham quan cảnh quan thiên nhiên, không gian văn hóa Tây Nguyên và các điểm du lịch tâm linh.

Chương trình Tết Dương lịch – Cần Thơ – Vườn quốc gia U Minh Hạ – Đất Mũi Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng, trải nghiệm du lịch sông nước, văn hóa miền Tây Nam Bộ và các di tích, biểu tượng văn hóa – lịch sử...

Khách háo hức vui chơi tại Thảo Cầm viên Sài Gòn (TPHCM) ngày đầu năm

Không gian trung tâm TPHCM sôi động với hoạt động đón năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ – Bến Bạch Đằng, các chương trình nghệ thuật, du lịch đường sông.

Chợ Bến Thành và các trung tâm thương mại lớn thu hút lượng lớn khách mua sắm; hệ thống bảo tàng và điểm di tích ghi nhận lượng khách quốc tế ổn định.

Du khách tham quan Công viên Văn hóa Suối Tiên trong ngày đầu năm mới

Các khu vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có lượng khách tăng trong kỳ nghỉ. Năm nay, Suối Tiên triển khai nhiều chương trình hấp dẫn như “Sống chất Việt - Chill Tết mới”, các hoạt động tương tác, bốc thăm trúng thưởng iPhone 17 Pro và vàng 9999...

Khu di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi đón khoảng 9.000 lượt khách trong ngày cao điểm 1-1, tăng khoảng 3.000 khách so với ngày thường. Ngoài tham quan hệ thống hầm ngầm, nhiều gia đình dừng lại trải nghiệm không gian tái hiện đời sống làng quê, như: họp chợ, nấu rượu, cấy lúa, tráng bánh...

Du khách tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Lượng khách quốc tế và nội địa đến TPHCM đều tăng so với cùng kỳ, công suất phòng tại cơ sở lưu trú 3–5 sao và khu vực trung tâm đạt mức cao. Doanh thu lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí và mua sắm tăng tích cực, tạo khí thế thuận lợi cho ngành du lịch bước vào năm 2026.

THI HỒNG