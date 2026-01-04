Phú Quốc: Kết quả kiểm tra 7 cơ sở lưu trú bị phản ánh trên mạng xã hội

Sáng 4-1, lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo kết quả kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú trên địa bàn bị phản ánh trên mạng xã hội trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện Your House Phú Quốc 2 sau phản ánh của du khách Canada

Trong số 7 cơ sở mà đoàn kiểm tra, 1 cơ sở không có thông tin cụ thể.

Cụ thể, cơ sở Chez Dugong ở An Thới bị phản ánh có tình trạng thu vé vào cổng 60.000 đồng/người. Qua kiểm tra, cơ sở này đang kinh doanh ăn uống, tổ chức bán voucher mệnh giá 60.000 đồng/người được sử dụng nước miễn phí dưới 60.000 đồng, tắm trắng, giữ xe, được hoàn tiền 100% voucher khi ăn uống tại nhà hàng có hóa đơn trên 60.000 đồng. Cơ sở để tên biển hiệu Chez Dugong chưa đúng theo giấy phép kinh doanh, chưa hoàn thiện hồ sơ phòng cháy chữa cháy.

Cơ sở AQUA Inn & Stay địa chỉ tại số VN11, khu Grandwrourd, tổ 7, khu phố Gành Dầu, bị phản ánh có đặt phòng qua app Agoda nhưng khi đến nhận phòng thì cơ sở không còn hoạt động, dù app đã trừ tiền và hiển thị trạng thái đang chờ xử lý. Đoàn kiểm tra xác định, cơ sở này không còn hoạt động. Chủ cơ sở vẫn thu phí điện, nước đối với khách đặt nhầm dịch vụ, nhưng không tổ chức kinh doanh lưu trú.

Khách sạn LINH’S BOUTIQUE (Hotel - Ven80) tại số 80, khu Địa Trung Hải, tổ 6, khu phố 6 An Thới bị phản ánh đặt phòng qua app Booking nhưng khi đến nhận thì khách sạn báo hết phòng, phải trả thêm tiền mới có phòng. Đoàn kiểm tra xác định, có sự nhầm lẫn tên và địa điểm cơ sở, không có việc thu thêm tiền. Cơ sở đã chủ động hỗ trợ khách kiểm tra thông tin và tìm chỗ lưu trú khác.

Cơ sở lưu trú của Lê Thị Thu Diễm chưa niêm yết nội quy hoạt động của cơ sở lưu trú. Đoàn kiểm tra nhắc nhở cơ sở khẩn trương niêm yết nội quy theo quy định và mời đại diện hộ kinh doanh đến Phòng Văn hóa - Xã hội để làm việc.

Cơ sở Cali Hill Resort bị phản ánh đặt phòng qua app Agoda nhưng không nhận được phòng. Đoàn kiểm tra xác định, cơ sở này có 20 phòng, 18 phòng có khách đang ở. Cơ sở chưa công khai nội quy nhà nghỉ, không niêm yết giá/giá bán tại quầy lễ tân, chưa cung cấp được tài khoản khai báo lưu trú.

Cơ sở Your House Phú Quốc 2 bị 3 khách nước ngoài phản ánh đặt phòng trên app Agoda, nhưng khi đến thì hết phòng và được bố trí chỗ nghỉ chưa phù hợp. Qua kiểm tra, cơ sở có 2 phòng, 3 giường lẻ, hiện không có khách, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cơ sở không công khai nội quy nhà nghỉ, không niêm yết giá/giá bán tại quầy lễ tân, chưa khai báo lưu trú. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động.

Ông Huỳnh Thanh Trông, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc, cho biết đơn vị đã đề nghị UBND đặc khu Phú Quốc chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, nhất là trong mùa cao điểm và giai đoạn chuẩn bị các sự kiện lớn.

Đồng thời, giao Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở vi phạm; trường hợp cố tình vi phạm sẽ tham mưu xử lý theo quy định pháp luật, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc văn minh, thân thiện, an toàn.

Đối với trường hợp khách đã đặt phòng trên các ứng dụng điện tử và có xác nhận từ ứng dụng nhưng khi liên hệ nhận phòng lại không có phòng, hiện chưa có văn bản quy định rõ trách nhiệm đối với phía cơ sở lưu trú. Do đó, Phòng Văn hóa – Xã hội đề nghị UBND đặc khu Phú Quốc có văn bản gửi Sở Du lịch và các ngành chức năng của tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.

NAM KHÔI