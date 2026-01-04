Tết Dương lịch 2026, cả nước đón 3,5 triệu lượt khách du lịch

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ghi nhận sự khởi sắc rõ nét của ngành du lịch khi cả nước ước đón 3,5 triệu lượt khách. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, an toàn, không xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Sapa (Lào Cai) là một trong những điểm thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ này

Theo báo cáo nhanh của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ngày 4-1, trong kỳ nghỉ từ ngày 1 đến 4-1, ngành du lịch ước đón khoảng 3,5 triệu lượt khách. Công suất phòng trung bình toàn quốc đạt khoảng 51%, riêng nhiều điểm đến trọng điểm đạt 65%.

Thời tiết đẹp, thuận lợi trên cả 3 miền giúp các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí diễn ra nhộn nhịp.

Phú Quốc tiếp tục là điểm đến hút khách hàng đầu, theo sau là Lâm Đồng, Măng Đen (Quảng Ngãi), TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa... Du khách miền Bắc có xu hướng lựa chọn Tây Bắc hoặc di chuyển vào các vùng biển phía Nam, trong khi du khách miền Nam gia tăng các hành trình ra Bắc và du lịch nghỉ dưỡng biển.

Hoạt động du lịch quốc tế ghi nhận tăng trưởng tích cực khi Tết Dương lịch trùng mùa cao điểm inbound. Khách quốc tế chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Malaysia, Singapore.

Nhiều chuyến tàu biển, chuyến bay quốc tế đến Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa góp phần làm sôi động thị trường.

Tại các địa phương trọng điểm, TPHCM đón khoảng 1,24 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 2.632 tỷ đồng; Hà Nội đón khoảng 560.000 lượt khách, tổng thu ước đạt 2.100 tỷ đồng; Quảng Ninh phục vụ 657.000 lượt khách, doanh thu khoảng 1.620 tỷ đồng; Lâm Đồng đón 650.000 lượt khách...

Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, chương trình countdown, lễ đón khách “xông đất” đầu năm được tổ chức tại các địa phương, tạo không khí sôi động và quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện. Doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú tung nhiều gói khuyến mại, ưu đãi từ 20-30%, góp phần kích cầu du lịch.

Trải nghiệm của du khách tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)

Tuy nhiên, theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, việc công bố lịch nghỉ kéo dài 4 ngày vào thời điểm khá sát kỳ nghỉ khiến không ít du khách bị động trong xây dựng kế hoạch đi lại, lưu trú. Nhiều doanh nghiệp du lịch phải gấp rút điều chỉnh phương án phục vụ, khó chủ động chuẩn bị nguồn lực một cách bài bản.

Các hãng hàng không nội địa đã triển khai kế hoạch tăng cường năng lực khai thác, bổ sung tàu bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Nhiều du khách quyết định đặt tour vào giờ chót khiến giá vé máy bay tăng. Ngành đường sắt ghi nhận tại khu vực phía Nam lượng khách tăng đột biến. Tại đầu phía Bắc, các tuyến hành trình dài như Hà Nội - Khánh Hòa hay các tuyến đi sâu vào phía Nam đều kín chỗ và không còn dư địa bổ sung.

Ở một số điểm đến, tình trạng khách đặt phòng muộn dẫn đến mất cân đối cung - cầu. Cá biệt, tại những điểm đến hút khách như Phú Quốc, Đồng Văn, Sa Pa, Mộc Châu, du khách gặp khó khăn khi tìm phòng nghỉ phù hợp, ảnh hưởng đến trải nghiệm du lịch.

Bên cạnh đó, hiện tượng ùn tắc giao thông cục bộ xảy ra ở một số khu, điểm du lịch đông khách như Hà Giang, Măng Đen... Thực tế này cho thấy năng lực hạ tầng, tổ chức giao thông và điều tiết dòng khách tại một số điểm đến vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng, đòi hỏi các địa phương sớm có giải pháp đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Đánh giá chung cho thấy, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 là bước chạy đà quan trọng cho du lịch năm 2026, khẳng định vai trò trụ cột của thị trường nội địa, đồng thời cho thấy tín hiệu tích cực từ du lịch quốc tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng của toàn ngành trong năm mới.

VĨNH XUÂN