Phía Đông TPHCM tăng tốc du lịch cuối năm

Cuối năm, du lịch ở khu vực phía Đông TPHCM đang có sự “tăng tốc” mạnh mẽ nhờ các chính sách kích cầu, hạ tầng giao thông cải thiện, nhiều sản phẩm du lịch mới lạ…

Xây dựng sản phẩm, tập trung quảng bá du lịch

Những ngày cuối năm 2025 đầu năm 2026, hàng loạt sự kiện du lịch đã diễn ra ở các địa phương phía Đông TPHCM, như: Chương trình nghệ thuật và giải chạy bộ “Khơi sóng bình minh”; đồng diễn Yoga; lễ hội văn hóa ẩm thực; lễ hội diều khổng lồ; triển lãm thuyền thúng…

Khách du lịch tham gia lễ hội ẩm thực tổ chức tại Công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM dịp đầu năm 2026. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, từ đầu năm 2026 nhiều chương trình kích cầu du lịch tiếp tục được các DN du lịch thực hiện để chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ông Trương Tấn Đạt, Tổng Quản lý resort Le Palmier Hồ Tràm (xã Hồ Tràm) cho biết: “Năm nay, Le Palmier Hồ Tràm xây dựng hàng loạt chương trình tết mới lạ phục vụ du khách. Chúng tôi đang cho ra mắt các gói lưu trú tết từ 2-5 đêm, bao gồm tiệc giao thừa, buffet tết, quà tặng cho trẻ em và nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như gói bánh chưng, viết câu đối, múa lân. Ngoài ra, resort còn tổ chức đêm gala bên biển, với âm nhạc, ẩm thực đặc sắc và không khí ấm cúng, phù hợp cho gia đình và nhóm bạn bè”.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm chia sẻ, hiện nay xã Hồ Tràm đã và đang xây dựng trang facebook du lịch “Hồ Tràm biển hát” để quảng bá du lịch xã trong những tháng cuối năm và thời gian tới. Xã mong muốn các DN du lịch tham gia, gửi các trang tin, bài, chương trình, sự kiện dự kiến dịp tết để xã quảng bá, truyền thông rộng rãi thu hút khách du lịch đến địa phương.

Du khách check-in lễ hội diều khổng lồ xã Phước Hải. Ảnh: QUANG VŨ

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đang đẩy mạnh quảng bá 48 di tích, danh thắng được xếp hạng cùng các làng nghề truyền thống đặc trưng như: tour ven biển Vũng Tàu, tour nội thành Vũng Tàu, tour liên tuyến Phú Mỹ - Bà Rịa - Long Điền, tour liên tuyến Bà Rịa - Đất Đỏ, tour mua sắm tại Bà Rịa, tour trải nghiệm đồng quê, nông thôn… để phục vụ khách du lịch dịp cuối năm và chào đón năm mới Bính Ngọ.

Những năm qua, du lịch phía Đông TPHCM đã có những bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Đông Nam bộ. Riêng phường Vũng Tàu, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống phục vụ du lịch trong năm 2025 ước thực hiện 6.661 tỷ đồng, đạt 111,8% kế hoạch năm.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết, dịp Tết Nguyên đán và thời gian tới, ngoài việc đào tạo nhân lực, phường Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển du lịch theo hướng bám trục Thùy Vân - Quảng trường biển - Tháp Tam Thắng để hình thành “trục du lịch biển ban ngày và kinh tế đêm”, quy hoạch kỹ phố đi bộ, phố ẩm thực, không gian biểu diễn nghệ thuật nhưng kiểm soát chặt bảo vệ cảnh quan môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự…

Nâng cao chất lượng dịch vụ

Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm Nguyễn Túc cho biết thêm, để phát triển du lịch, thì nguồn nhân lực được ưu tiên hàng đầu để đào tạo. Theo đó, xã phối hợp với các DN nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực phục vụ du lịch; phối hợp với các trường đại học, trung tâm du lịch mở các lớp đào tạo chuyên sâu về du lịch, khách sạn, nhà hàng theo tiêu chuẩn quốc tế; liên kết với các trường đại học, cao đẳng du lịch để cung cấp nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn minh, chuyên nghiệp cho người làm du lịch. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, đảm bảo an toàn, vệ sinh và minh bạch về giá cả.

Khách du lịch thích thú với dịch vụ chèo SUP tại biển Vũng Tàu. Ảnh: Q.V

Trong khi đó, phường Vũng Tàu sẽ tận dụng các dự án chỉnh trang để thu hút thêm sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao biển, sự kiện MICE, từ đó kéo dài thời gian lưu trú từ 1,5 đêm lên 2-3 đêm. Liên kết tour “city break biển” (kỳ nghỉ ngắn ngày ở biển) với trung tâm TPHCM, Cần Giờ, Côn Đảo…

Còn đặc khu Côn Đảo sẽ phát triển theo định hướng du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử, chất lượng cao và bền vững, kết hợp bảo tồn vẻ đẹp hoang sơ với khai thác di sản cách mạng, hướng tới thu hút khách chi tiêu cao và khách quốc tế, chú trọng hạ tầng xanh, tiết kiệm năng lượng, quản lý rác thải, và nâng cao trải nghiệm du lịch có trách nhiệm.

Du khách trải nghiệm các dịch vụ du lịch tại Hồ Tràm. Ảnh: QUANG VŨ

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, Phó trưởng Phòng cơ sở quản lý lưu trú Sở Du lịch TPHCM, du lịch phía Đông TPHCM đang được định hướng phát triển sản phẩm du lịch cấp vùng và tập trung vào một số sản phẩm thế mạnh như: nghỉ dưỡng, văn hóa, lễ hội, thể thao biển, tâm linh, phát triển du lịch đêm, du lịch biển…

Đồng thời, phấn đấu 100% nguồn nhân lực quản lý từ cấp thành phố đến cơ sở được đào tạo bài bản, có chuyên môn, được bồi dưỡng thường xuyên về kiến thức ngành du lịch; cộng đồng dân cư có hoạt động du lịch được truyền thông và đào tạo về phát triển du lịch bền vững.

QUANG VŨ