Hà Nội: Khách du lịch tăng kỷ lục dịp Tết Dương lịch 2026

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, du lịch Thủ đô Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng đột phá cả về lượng khách và doanh thu.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, từ ngày 1 đến hết ngày 4-1, thành phố ước đón khoảng 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trong dịp nghỉ Tết Dương lịch tại thủ đô. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 110.000 lượt, tăng 287%; khách nội địa khoảng 450.000 lượt, tăng 241%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng, tăng khoảng 254% so với cùng kỳ năm 2025.

Sự tăng trưởng kỷ lục này đến từ nhiều yếu tố, nổi bật là kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách bố trí thời gian nghỉ ngơi, tham quan. Cùng với đó là sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của hệ thống sản phẩm, điểm đến du lịch, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật và trải nghiệm mới được tổ chức đồng loạt trên địa bàn thành phố.

Trải nghiệm sản phẩm du lịch đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trong lĩnh vực lưu trú, các khách sạn đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và triển khai nhiều gói kích cầu dịp cuối năm. Công suất sử dụng phòng bình quân ước đạt 73,8%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều khách sạn, khu căn hộ khối 4-5 sao đạt công suất rất cao.

Hoạt động tham quan tại các khu, điểm du lịch diễn ra sôi động, lượng khách tăng mạnh so với ngày thường.

Tour du lịch Hà Nội chạm miền ký ức

Cùng với tham quan, thành phố tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và sản phẩm du lịch mới, nổi bật là các màn pháo hoa, trình diễn 3D mapping, không gian chiếu sáng nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm, các không gian triển lãm số và hoạt động trải nghiệm di sản ứng dụng công nghệ.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch được triển khai đồng bộ trong suốt kỳ nghỉ. Sở Du lịch Hà Nội không ghi nhận phản ánh, kiến nghị của du khách liên quan đến môi trường du lịch, an ninh, an toàn. Thời gian lưu trú của khách có xu hướng tăng, tiếp tục khẳng định vị thế Hà Nội là điểm đến hấp dẫn, an toàn và có sức bật mạnh mẽ trong các kỳ nghỉ lễ, tết.

VĨNH XUÂN