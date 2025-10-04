Mang Trung thu ấm áp đến gần 700 trẻ em vùng núi Đà Nẵng

Gần 700 trẻ em vùng núi Đà Nẵng đã đón Trung thu ấm áp trong chương trình thiện nguyện “Vững thể chất, Vững tương lai” diễn ra trong hai ngày 2 và 3-10.

Các em nhỏ tại Trường Mẫu giáo Sơn Ca hào hứng tham gia chương trình

Ngày 2 và 3-10, chương trình thiện nguyện “Vững thể chất, Vững tương lai” đã diễn ra tại xã Hùng Sơn và xã Trà Liên (TP Đà Nẵng), mang đến niềm vui Trung thu và những phần quà ý nghĩa cho gần 700 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng núi.

Trao quà cho các em tại Trường Mầm non liên xã Axan – Tr’hy

Chương trình do Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Searefico (Searefico E&C), Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh Searee chủ trì, phối hợp với Filmore, Akyn, Greenpan, Phoenix, Vietthai, Aerofoam, Đức Tường Group, Prostock Vietnam, Alb & Partners, Ống gió Thanh Xuân, Happy Space, Huy Hoàng, UK Company, Đạt Vĩnh Tiến, Sunlight, Sunny Pearl, NTK, Điện Đông Nam Á...

Các em Trường Mầm non liên xã Axan – Tr’hy vui mừng đón nhận quà Trung thu từ chương trình

Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức, với tổng giá trị hiện kim và hiện vật quyên góp đạt hơn 888 triệu đồng. Trong đó, 788 triệu đồng được dùng để trao quà trực tiếp và tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ cùng các em học sinh. Ngoài ra, chương trình còn ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ PureVN, góp phần hiện thực hóa 40.000 suất ăn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tình nguyện viên hoạt náo, mang đến không khí vui tươi tại Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng

Tại xã Hùng Sơn, đoàn đã trao 500 phần quà gồm tập vở, bánh kẹo, lồng đèn, thuốc bổ, tiền mặt và sữa Vinamilk; đồng thời hỗ trợ thêm 1.500 thùng sữa Vinamilk, mì gói và đầu lân phục vụ các hoạt động vui chơi.

Tại xã Trà Liên, 100 phần quà được trao tận tay các em, cùng 600 thùng sữa Vinamilk bổ sung vào khẩu phần hằng ngày cho học sinh bán trú.

Các em nhỏ tại Trường Mẫu giáo Sơn Ca hào hứng theo dõi tiết mục múa lân trong chương trình

Phần lớn học sinh tại các Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Trường Mầm non liên xã Axan – Tr’hy (xã Hùng Sơn) và Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Trà Liên) là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều em thuộc diện hộ nghèo, phải ở nội trú vì nhà cách trường 25–30km.

Các em nhỏ tại Trường Mẫu giáo Sơn Ca ăn bánh kẹo

Những phần quà không chỉ mang đến niềm vui Trung thu, mà còn là sự động viên thiết thực để các em thêm động lực học tập, rèn luyện, nâng cao thể chất. Quỹ thiện nguyện “Vững thể chất, Vững tương lai” vì vậy không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài đó là nâng cao thể chất, tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai.

XUÂN QUỲNH