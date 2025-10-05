Mang truyền hình đến gần hơn với trẻ em khiếm thị nhân dịp Tết Trung thu

Các em tham gia hoạt động trải nghiệm

Ước mơ nhỏ, ý nghĩa lớn

Khởi nguồn chương trình đến từ lời tâm sự hồn nhiên của một em nhỏ khiếm thị: “Ước mơ của con là được xem tivi”. Từ mong ước giản dị ấy, ê-kíp Ban Thiếu nhi của nhà đài trăn trở, tìm cách đem đến trải nghiệm truyền hình phù hợp và ý nghĩa. Ý tưởng nhanh chóng tìm được “điểm chạm” khi có sự đồng hành của đơn vị Sunbox (đơn vị chuyên thực hiện các dự án dành cho người khiếm thị) và Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, những người nhiều năm nghiên cứu giải pháp tiếp cận nghệ thuật cho người khiếm thị.

Theo đó, chương trình được thiết kế để các em có thể sờ, chạm, tìm hiểu trước về sân khấu, đạo cụ và nhân vật. Khi chương trình diễn ra, phần thuyết minh bổ sung được lồng ghép ở những khoảng lặng, giúp các em hình dung rõ bối cảnh, diễn biến và ngôn ngữ hình thể của nghệ sĩ.

Bà Trương Kiều Nga, Trưởng Ban Thiếu nhi, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn biến ước mơ “được xem tivi” của các em thành trải nghiệm thực sự. Nhờ kết hợp xúc giác, cảm xúc và thuyết minh bổ sung, các em có thể nắm bắt tới 80–90% nội dung, hòa mình trọn vẹn vào chương trình như những khán giả thực thụ”.

Đồng hành cùng các em trải nghiệm trong chương trình

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, 10 em nhỏ (6 - 14 tuổi) từ Trường Nguyễn Đình Chiểu đã tham gia hoạt động đặc biệt “Sờ chạm - Hiểu câu chuyện”. Các em được tận tay cảm nhận mô hình 3D sân khấu, đạo cụ và trang phục biểu diễn.

Hoạt động này trở thành “lời dẫn trực quan”, giúp các em hình dung rõ ràng hơn về không gian biểu diễn. Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Đình Chiểu, xúc động bày tỏ: “Chương trình đã thật sự sáng lên trong tim của các em. Khi được trực tiếp cảm nhận và trải nghiệm, các em sẽ học hỏi và tiếp thu nhiều điều ý nghĩa”.

Cảm xúc vỡ òa trước màn hình tivi

Chương trình “Vườn Âm nhạc Tháng 10 - Rộn ràng Trăng thu” được HTV biên tập lại với sự hỗ trợ chuyên môn từ Sunbox. Lần đầu tiên, phần thuyết minh và mô tả sân khấu được truyền trực tiếp qua hệ thống tai nghe chuyên biệt. Nhờ vậy, khán giả khiếm thị vừa nghe thoại gốc, vừa tiếp nhận phần mô tả bổ sung - từ sự thay đổi bố cục sân khấu, động tác của diễn viên cho tới sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật.

Các em hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm

Trước màn hình, những gương mặt ngây thơ ánh lên sự háo hức. Một khán giả nhỏ chia sẻ: “Thường thì con chỉ nghe thoại. Nhưng nhờ chú thuyết minh mà con biết diễn viên đang làm gì, hiểu rõ bối cảnh và thấy gần gũi hơn. Con mong sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy”.

Nhà báo Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM bày tỏ niềm hạnh phúc: “Chúng tôi đã tạo nên một sân chơi để trẻ khiếm thị thưởng thức truyền hình bằng cảm giác, cảm xúc và trí tưởng tượng. Đây là món quà Trung thu đặc biệt không chỉ dành cho các em mà còn cho cả ê-kíp thực hiện”.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa như phá cỗ Trung thu ấm cúng, workshop làm lồng đèn giấy kính – nơi các em tự tay sáng tạo tác phẩm của mình.

Các hoạt động trải nghiệm trong chương trình

Sau phiên bản trải nghiệm dành cho 10 em nhỏ, HTV cho biết sẽ tiếp tục triển khai chương trình mở rộng cho trẻ em khiếm thị trên toàn quốc. Đây không chỉ là hành động thiết thực mang đến niềm vui Trung thu, mà còn góp phần khẳng định trách nhiệm xã hội, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.

THIÊN BÌNH