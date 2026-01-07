Dấu ấn sơn mài Ngô Thành Nhân - Ký ức vàng son

Dưới bàn tay họa sĩ Ngô Thành Nhân, sơn mài trở thành một câu chuyện sống động, được gìn giữ và thạch hóa dưới lớp sơn ta bóng mịn, để cảm xúc được tích tụ, giữ lại, ngân dài theo năm tháng.

Ngô Thành Nhân là một trong những họa sĩ hiếm hoi của mỹ thuật Việt Nam đương đại sở hữu bề dày tuổi nghề và kinh nghiệm sáng tác đặc biệt vững chắc. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội năm 1979, ông thuộc thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trong giai đoạn bản lề của mỹ thuật Việt Nam hiện đại – khi truyền thống và tinh thần đổi mới cùng song hành.

Họa sĩ Ngô Thành Nhân

Với hơn bốn thập niên bền bỉ sáng tác, giảng dạy và nghiên cứu, Ngô Thành Nhân không chỉ tích lũy kỹ năng nghề nghiệp ở mức độ chín muồi, mà còn hình thành một tư duy nghệ thuật sâu sắc, nhất quán và giàu nội lực.

Trong tranh sơn mài của ông, người xem dễ dàng bắt gặp cái hồn của đời sống giản dị nhưng thấm đẫm cảm xúc. Những hiên phố cổ, những cánh buồm trong nắng, sinh hoạt thường nhật hay những dáng người quen thuộc không hiện lên rõ rệt, mà được gợi qua những lớp sơn, lớp màu và lớp vàng xen kẽ nhau như các màng ký ức. Dưới bàn tay Ngô Thành Nhân, sơn mài trở thành một câu chuyện sâu sắc, sống động được gìn giữ và thạch hóa dưới lớp sơn ta bóng mịn, để cảm xúc được tích tụ, giữ lại, ngân dài theo năm tháng.

Triển lãm cá nhân của họa sĩ Ngô Thành Nhân thu hút người xem

Trong hai buổi khai mạc triển lãm cá nhân tại TPHCM cùng đơn vị The plARTform kết hợp tổ chức, Ngô Thành Nhân được công chúng trong nước và nước ngoài trân trọng đón nhận, không chỉ bởi tay nghề chắc chắn, nền tảng mỹ thuật vững vàng, hay kỹ thuật sơn mài đạt đến độ tinh luyện cao, mà còn bởi chủ đề gần gũi, chạm đến cảm xúc sâu kín của con người Việt Nam.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nghệ thuật của Ngô Thành Nhân mang đến một ý nghĩa vàng son sâu lắng: tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của văn hóa Việt, của những điều bình dị nhưng bền bỉ, của tình người âm thầm mà bền chặt.

Triển lãm khai mạc trong ngày 21 và 22-12-2025, dưới sự tổ chức của the plARTform (54 đường Ký Con, phường Thái Bình, TPHCM).