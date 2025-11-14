Pháp luật

Mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

SGGPO

Ngày 14-11, Công an xã Bà Điểm phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM lập hồ sơ, điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu vực ấp Hưng Lân 2.

Trước đó, khuya 12-11, người dân nghe tiếng hô hoán trước dãy trọ nằm cạnh bãi đất trống nên chạy đến kiểm tra, phát hiện anh Đ.X.L (29 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ) bị thương nặng, gục trên vũng máu nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

1000075775.jpg
Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, tối 12-11, vợ chồng anh T.N.T thuê trọ trong hẻm trên đường Đông Lân – Hưng Lân tổ chức sinh nhật cho con, có người thân và bạn bè đến chung vui. Trong lúc ăn uống, nhóm người tổ chức ca hát. Đến khuya cùng ngày, giữa một số người dự tiệc xảy ra cự cãi, được cho là bắt nguồn từ việc giành micro để hát karaoke.

Mâu thuẫn leo thang thành xô xát. Trong đó, D.P trong nhóm đã dùng dao tấn công anh Đ.X.L.

Sau khi gây án, nghi phạm D.P bỏ trốn. Nhận tin báo, Công an xã Bà Điểm phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) truy bắt và đã khống chế nghi phạm vào rạng sáng 13-11.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG

