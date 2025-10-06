Pháp luật

Đồng Tháp: Khởi tố 8 đối tượng liên quan vụ giết người sau mâu thuẫn tại tiệc sinh nhật

Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 8 đối tượng liên quan đến vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, 3 bị can bị khởi tố, tạm giam về hành vi "giết người" gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1990), Lê Anh Phúc (SN 2008, cùng trú phường Sa Đéc) và Lê Huỳnh Đạt (SN 2005, trú xã Tân Phú Trung).

5 bị can khác bị khởi tố, tạm giam về hành vi "gây rối trật tự công cộng" gồm: Lê Tuấn Kiệt (SN 2006), Lê Trọng Nhân (SN 1990, cùng trú phường Sa Đéc); Cao Văn Phong (SN 1996, trú xã Bình Hàng Trung); Nguyễn Văn Hận (SN 2001) và Trần Nguyên Phúc (SN 1998, cùng trú xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp).

ANTT 6-10.png
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, tối 1-10, do mâu thuẫn giữa bạn gái của Lê Anh Phúc và Nguyễn Văn Hận trong một buổi tiệc sinh nhật, nhóm của Phúc đã rủ thêm người đi tìm đối phương để "giải quyết". Vụ việc dẫn đến xô xát, đâm chém trên đường Hùng Vương, khóm Cái Sơn, phường Sa Đéc, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an TP Sa Đéc tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét nhanh các đối tượng liên quan, thu giữ nhiều hung khí và tang vật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, các đối tượng còn lại đang bị truy bắt để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

NGỌC PHÚC

