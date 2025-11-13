Bắt 2 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Sau khi xảy ra mâu thuẫn nhóm thanh, thiếu niên đã sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm đi tìm đối thủ để giải quyết.

Ngày 13-11, Công an TPHCM cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự N.H.B.K. và N.T.Đ. (cùng sinh năm 2009, ngụ xã Đông Thạnh) để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 4-11, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận tin báo của ông Đ.N.T. (ngụ phường Vườn Lài, TPHCM) về việc một nhóm 4 thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, mã tấu và ná cao su bắn đạn bi, xông vào quán cà phê ở đường Huỳnh Thị Na, ấp 47, xã Đông Thạnh tìm một người tên M. để giải quyết mâu thuẫn.

Không tìm được người cần gặp, nhóm đối tượng quay sang hăm dọa, bắn đạn bi, chém vào cửa nhà vệ sinh, bàn ghế trong quán, khiến khách trong quán hoảng loạn, bỏ chạy. Sau khi gây rối, nhóm thanh niên nhanh chóng lên xe máy rời đi.

Nhận thông tin, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TPHCM) khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát camera an ninh, truy tìm nhóm đối tượng gây rối.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng triệu tập và làm việc với 4 đối tượng cùng ngụ xã Đông Thạnh gồm: N.H.B.K., N.T.Đ., N.V.T. (cùng sinh năm 2009), T.T.T. (sinh năm 2010). Đồng thời, thu giữ 2 xe mô tô và nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu, ná bắn đạn bi.

Các đối tượng và hung khí tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn với một người tên M., vào tối 3-11, cả nhóm rủ nhau chuẩn bị hung khí, đi tìm M. tại quán cà phê trên để giải quyết. Khi không gặp được người cần tìm, nhóm này hung hăng lục soát, đập phá và hăm dọa khách trong quán rồi bỏ đi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với N.T.Đ. và N.H.B.K. để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm. Đối với 2 đối tượng còn lại, Công an xã Đông Thạnh cho gia đình bảo lãnh, đồng thời, phối hợp với nhà trường và địa phương để quản lý, giáo dục, ngăn ngừa tái phạm.

VĂN ANH