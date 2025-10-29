Mâu thuẫn với vợ, gọi vào đường dây nóng bệnh viện chửi bới

Pháp luật

Ngày 29-10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã nhận được thông báo kết quả xác minh của Công an phường Hòa Thành (tỉnh Cà Mau) về việc đối tượng xúc phạm nhân viên trực đường dây nóng.

benh-vien-da-khoa-tinh-ca-mau-7701.jpg
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

Theo đó, qua xác minh của Công an phường Hòa Thành, đối tượng gọi vào đường dây nóng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau là Đ.T.K. (39 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau).

Trước khi xảy ra sự việc, ông K. và vợ phát sinh mâu thuẫn. Khi người vợ đang nằm bệnh viện, ông K. đến tìm gặp. Vợ ông K. báo với bệnh viện, chồng có thể đem hung khí theo nên đơn vị đã cử bảo vệ ra ngăn cản. Sau đó, ông K. gọi vào đường dây nóng (xưng là Trung) có những lời lẽ chửi bới, xúc phạm nhân viên trực đường dây nóng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Theo Công an phường Hòa Thành, qua làm việc, ông K. thừa nhận hành vi gọi điện vào đường dây nóng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, có lời lẽ chửi bới, xúc phạm nhân viên trực là sai và cam kết không tái phạm. Công an phường Hòa Thành cũng lập hồ sơ xử phạt hành chính ông K. về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

TẤN THÁI

