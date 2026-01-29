Colombia: Tai nạn máy bay, 15 người thiệt mạng

Theo CNN, một máy bay thương mại chở 15 người đã gặp nạn và mất liên lạc tại vùng Đông Bắc Colombia, khiến toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Colombia tại vùng Đông Bắc Colombia. Ảnh: AERONÁUTICA CIVIL COLOMBIA.

Chiếc Beechcraft 1900, số hiệu HK4709, do công ty SEARCA vận hành, cất cánh từ sân bay Camilo Daza (thành phố Cúcuta) lúc 11 giờ 42 phút (giờ địa phương), thực hiện chuyến bay khoảng 23 phút đến thành phố Ocaña. Tuy nhiên, sau khoảng 12 phút bay, máy bay đột ngột mất liên lạc với kiểm soát không lưu và không xuất hiện tại sân bay Aguas Claras như kế hoạch.

Trên máy bay có 13 hành khách, trong đó có một nghị sĩ Colombia, cùng 2 thành viên phi hành đoàn. Ngay sau sự cố, lực lượng cứu hộ phối hợp với Không quân và Cơ quan điều tra tai nạn hàng không đã triển khai chiến dịch tìm kiếm tại khu vực đồi núi hiểm trở gần biên giới Venezuela.

Bộ trưởng Giao thông Colombia María Fernanda Rojas cho biết chính phủ đang huy động tối đa nguồn lực để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc. Hãng hàng không quốc gia SATENA đã thiết lập đường dây nóng nhằm cung cấp thông tin chính thức và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

PHƯƠNG NAM