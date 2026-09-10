Apple công bố iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập

Apple vừa chính thức công bố ra mắt hai mẫu điện thoại cao cấp iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập với tên iPhone Duo, mang đến những bước tiến mới về hệ thống camera chuyên nghiệp, hiệu năng xử lý và thời lượng pin...

iPhone Duo sở hữu màn hình trong 7,6 inch, mang lại không gian lớn để xem nội dung, chơi game và đa nhiệm. (Nguồn: Apple)

Điểm nhấn công nghệ trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max là ở camera 48MP Fusion Main tích hợp cơ chế khẩu độ tùy chỉnh. Ống kính có 6 lưỡi cắt bằng laser giúp chuyển tiếp giữa các khẩu độ, tự động điều chỉnh độ sâu trường ảnh và lượng ánh sáng thu vào mượt hơn. Người dùng có thể điều chỉnh thủ công 4 thiết lập khẩu độ trực tiếp trong ứng dụng Camera.

Sản phẩm mới còn có tính năng Hình ảnh tham chiếu của Apple (Apple Reference Image) giúp xác thực tính nguyên bản của ảnh chụp. Dữ liệu cảm biến được ký tên và Điện toán đám mây riêng phát triển thành hình ảnh tham chiếu không thể thay đổi, cho phép so sánh trực quan với ảnh gốc để xác định các thay đổi. Thiết bị cũng hỗ trợ tiêu chuẩn SynthID để nhận biết hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bởi AI.

Cả hai dòng sản phẩm mới được vận hành bởi hệ vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm mang lại hiệu năng đột phá và tiết kiệm điện năng tối đa. Chip sở hữu CPU 6 lõi tích hợp Neural Accelerators; GPU 7 lõi cho tốc độ kết xuất đồ họa nhanh hơn đến 40% so với A19 Pro, và băng thông bộ nhớ tăng 50%. Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi (tổng cộng 32 lõi) nhân đôi năng lực xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị.

iPhone 18 Pro có bốn màu thanh lịch, gồm đen, bạc, băng thanh và đỏ burgundy. (Nguồn: Apple)

Để duy trì hiệu năng cao liên tục, Apple trang bị công nghệ đóng gói chip mới kết hợp buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới có diện tích bề mặt lớn gấp 3 lần so với iPhone 17 Pro, nâng mức hiệu năng duy trì cao hơn đến 40%.

Với sản phẩm này, Dynamic Island được thiết kế lại gọn hơn, cho phép hiển thị đồng thời 3 hoạt động trực tiếp cùng lúc. Thời lượng pin trên thế hệ mới ghi nhận nâng cấp lớn. iPhone 18 Pro hỗ trợ sạc nhanh có dây đạt 50% pin trong khoảng 15 phút hoặc sạc không dây 50% trong 30 phút. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max đạt thời gian sử dụng lên đến 29 giờ sau khi sạc đầy, và chỉ cần 5 phút sạc dây để xem video liên tục trong khoảng 7 giờ. Sản phẩm chạy hệ điều hành iOS 27 tích hợp Apple Intelligence thế hệ mới…

Tại thị trường Việt Nam, với iPhone 18 Pro: Phiên bản 256 GB có giá 38.999.000 đồng. Phiên bản 512 GB có giá 45.499.000 đồng, bản 1 TB có giá 58.499.000 đồng, bản 2 TB có giá 77.999.000 đồng. Đối với iPhone 18 Pro Max: Phiên bản 256 GB có giá 41.999.000 đồng, bản 512 GB có giá 48.499.000 đồng, bản 1 TB có giá 61.499.000 đồng và bản 2 TB có giá 80.999.000 đồng. Theo thông báo từ Apple, người dùng có thể bắt đầu đặt mua trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từ ngày 12-9. Cả hai phiên bản ra mắt với 4 màu, gồm: đen, bạc, băng thanh (Glacier-xanh lam nhạt) và đỏ burgundy (đỏ vang) hoàn toàn mới.

Còn với mẫu iPhone Duo là loại màn hình gập đầu tiên của Apple. Thiết bị sở hữu màn hình trong Super Retina XDR 7,6 inch – lớn hơn 80% so với iPhone 18 Pro – cùng màn hình ngoài rộng 5,4 inch. Cả hai màn hình đều được hỗ trợ sử dụng bút Apple Pencil. Máy tối ưu khả năng chuyển đổi mượt mà giữa các trạng thái, cho phép người dùng mở song song hai ứng dụng hoặc sử dụng linh hoạt khi gập một phần.

Để xử lý nhược điểm nếp gấp, Apple áp dụng thiết kế màn hình nhiều lớp kết hợp bề mặt nanotexture. Cơ cấu bản lề gồm hơn 100 linh kiện tích hợp nam châm giúp cố định khi đóng và giữ màn hình phẳng khi mở. Thiết bị sở hữu khung viền titan, bên trong gia cố bằng sợi ceramic và đạt chuẩn kháng bụi, nước IP68.

Bản lề trên iPhone Duo được thiết kế giúp đóng mở dễ dàng và mượt mà. (Nguồn Apple)

Về thông số máy ảnh, iPhone Duo trang bị camera chính 48 MP, ống kính tele 12 MP (hỗ trợ zoom 2x, quay video 4K 120 hình/giây), camera Center Stage 12 MP ở màn hình ngoài và camera FaceTime ở màn hình trong.

Cấu hình của máy được tích hợp vi xử lý A20 Pro cùng bộ xử lý điều khiển đồng thời hai màn hình. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp thiết bị duy trì hiệu năng cao hơn 35% so với iPhone 17 Pro. Pin cũng được thiết kế chia đôi ở hai nửa thân máy và kết hợp bằng thuật toán vận hành thống nhất, cho thời gian phát video liên tục 31 giờ trên màn hình trong và 45 giờ trên màn hình ngoài.

iPhone Duo phát hành với hai màu trắng ánh sao (Star White) và xanh đen (Night Sky). Sản phẩm có mức giá khởi điểm từ 1.999 USD cho phiên bản dung lượng 256 GB, cho phép đặt hàng trước từ ngày 16-10 và chính thức bán ra từ ngày 23-10.

KIM THANH